Восени кали не висаджують, а викопують із клумби

Осінь підходить для висаджування багатьох цибулинних квітів і поділу багаторічників. Однак не всі декоративні рослини встигають укоренитися до настання морозів, а деякі взагалі не пристосовані до зимівлі у відкритому ґрунті. Особливо обережними варто бути з теплолюбними квітами та рослинами, які мають ніжні бульби. Які квіти краще садити навесні, пише Radio Сlub.

Ранункулюси

Ранункулюси цінують за пишні квіти, пелюстки яких нагадують мініатюрні троянди. Проте їхні бульби погано переносять холодну й вологу погоду, характерну для української осені. Вони швидко вбирають воду, тому тривалі дощі та низька температура створюють сприятливі умови для загнивання ще до настання сильних морозів.

Висаджувати ранункулюси у відкритий ґрунт краще навесні – у квітні або травні. Дочекайтеся, поки земля достатньо прогріється, а загроза сильних нічних заморозків мине.

Бульбові кали

Кали походять із теплих регіонів Африки, тому їхні бульби не пристосовані до тривалого перебування в промерзлому ґрунті. На відміну від зимостійких садових багаторічників, ці рослини потребують особливих умов зберігання в холодний сезон.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Восени кали не висаджують, а викопують із клумби. Бульби очищують від залишків землі, підсушують і переносять у прохолодне сухе місце. Для зимового зберігання підійде підвал або нижня полиця холодильника. Повертати рослини у відкритий ґрунт можна наприкінці весни, коли мине загроза заморозків.

Бульбові бегонії

Бульбові бегонії прикрашають клумби яскравим і тривалим цвітінням упродовж літа. Водночас вони дуже чутливі до холоду: їхні бульби не витримують промерзання землі, тому залишати рослини зимувати просто на ділянці не варто.

Після перших легких осінніх заморозків бегонії викопують, обрізають надземні частини, а бульби готують до зберігання. Їх можна покласти в ящики із сухим торфом або піском і залишити до весни в прохолодному місці.

Навесні бульби спочатку пророщують у горщиках у приміщенні. На клумбу рослини переносять у червні, коли встановиться стабільна тепла погода.

Дицентра

Дицентра, відома також як «розбите серце», загалом добре переносить зимові холоди. Однак під час її осіннього садіння важливо не пропустити відповідний термін. Рослині потрібен час, щоб утворити нові корінці та пристосуватися до іншого місця.

Поділ кущів і пересадку бажано завершити на початку жовтня. До настання морозів має залишатися щонайменше чотири-шість тижнів із відносно теплою погодою. Якщо запізнитися, рослина може не встигнути вкоренитися. Додатковою небезпекою стає надмірна вологість ґрунту, через яку коріння може загнивати.

Тому дицентру не варто висаджувати безпосередньо перед зимою. Якщо відповідний осінній термін уже минув, краще перенести роботи на весну.

Гібіскус: сирійський і трав’янистий

Гібіскуси приваблюють великими яскравими квітами, проте молоді рослини потребують часу для адаптації після пересаджування. Їхня коренева система має добре розвинутися на новому місці, перш ніж настануть тривалі холоди.

Під час осінньої посадки молодий саджанець може не встигнути достатньо вкоренитися. Через це йому буде складніше пережити зиму, навіть якщо клумбу додатково накрити захисним матеріалом.

Для гібіскусів краще обирати весняну посадку. За теплий сезон рослина зможе освоїтися на ділянці, наростити коріння та зміцніти перед наступною зимівлею.