Пуансетія належить до рослин короткого дня

Пуансетія, яку також називають різдвяною зіркою, може прикрашати оселю не один рік. Після зимових свят рослину не обов’язково викидати: за належного догляду вона здатна відновитися й знову набути яскравого забарвлення. Як допомогти рослині відновитися, пише Кobieta.

Чому пуансетії потрібна темрява

Пуансетія належить до рослин короткого дня. Щоб її верхні приквітки набули характерного червоного або іншого сортового забарвлення, рослині потрібні тривалі ночі без штучного освітлення.

Наприкінці жовтня можна розпочинати режим штучного затемнення. Щодня забезпечуйте пуансетії приблизно 14 годин безперервної темряви, а решту часу тримайте її у світлому місці з розсіяним освітленням.

Для цього рослину можна переносити на ніч до темної кімнати або накривати світлонепроникною коробкою. Важливо, щоб на неї не потрапляло світло від ламп, телевізора чи вуличних ліхтарів. Удень повертайте горщик на добре освітлене місце, захищене від палючого сонця та протягів.

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Такий режим потрібно підтримувати щодня протягом кількох тижнів. Зазвичай для появи помітного забарвлення потрібно близько 8–10 тижнів, хоча терміни залежать від сорту й умов вирощування.

Яка температура потрібна пуансетії восени

Під час підготовки до зимового цвітіння важливо уникати різких перепадів температури. Пуансетія погано реагує на холодні протяги, близькість до відчинених вікон і контакт листя з холодним склом.

Для рослини підійде помірно тепле приміщення. Температура близько 16–18 °C може бути прийнятною в період підготовки до забарвлення, якщо рослина почувається добре. Водночас не варто допускати тривалого переохолодження, особливо нижче приблизно 10–12 °C.

Не ставте горщик біля гарячої батареї: сухе гаряче повітря може спричиняти опадання листя. Найкраще обрати стабільне місце без різких змін температури.

Коли припиняти затемнення

Штучне затемнення продовжуйте протягом рекомендованого періоду, орієнтуючись на реакцію рослини. Коли верхні приквітки почнуть виразно забарвлюватися, потреба в суворому режимі темряви поступово зменшиться.

Після цього пуансетію можна залишити у звичайному режимі освітлення, забезпечуючи їй достатньо денного світла. Не забувайте про помірний полив і стабільну температуру.