Кислоти ефективно виводять плями від поту завдяки своїй здатності розщеплювати компоненти, які зазвичай спричиняють появу цих плям

Жовті плями від поту на білому одязі виникають через реакцію поту з дезодорантами та тканиною. Звичайне прання не завжди допомагає, але є дієві способи, які повернуть речам первісну білизну. Popular Science розповідає, як вивести жовті плями від поту на білому одязі.

Як кислота допомагає вивести плями від поту?

Кислоти ефективно виводять плями від поту завдяки своїй здатності розщеплювати компоненти, які зазвичай спричиняють появу цих плям. Плями від поту часто складаються з білків і природних олій вашого тіла, які мають слабку кислотність. Додавання сильнішої кислоти, наприклад, оцту, допомагає розщепити ці білки та олії, завдяки чому плями легше виводяться під час прання. Кислотність оцту, наприклад, сильніша за природні кислоти поту, і він може ефективно нейтралізувати і розчинити залишки поту, що призводить до очищення одягу від плям.

Як видалити плями від поту?

Приготуйте розчин для замочування. Змішайте:

2 склянки води;

1 склянку білого оцту.

Замочіть забруднений одяг в цій суміші на 30 хвилин. Кислотність оцту допоможу розщепити піт і компоненти дезодоранту, що в'їлися в тканину. Відіжміть зайву воду. Після замочування відіжміть зайву воду з одягу. Покладіть його на чисту поверхню, щоб обробити пастою для виведення плям. Створіть пасту для виведення плям. Щоб створити ефективну пасту для виведення плям, змішайте наступні інгредієнти в мисці:

½ склянки харчової соди;

1 столова ложка солі;

1 столова ложка перекису водню.