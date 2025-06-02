Повернете білосніжність: як вивести жовті плями від поту на білому одязі
Жовті плями від поту на білому одязі виникають через реакцію поту з дезодорантами та тканиною. Звичайне прання не завжди допомагає, але є дієві способи, які повернуть речам первісну білизну. Popular Science розповідає, як вивести жовті плями від поту на білому одязі.
Як кислота допомагає вивести плями від поту?
Кислоти ефективно виводять плями від поту завдяки своїй здатності розщеплювати компоненти, які зазвичай спричиняють появу цих плям. Плями від поту часто складаються з білків і природних олій вашого тіла, які мають слабку кислотність. Додавання сильнішої кислоти, наприклад, оцту, допомагає розщепити ці білки та олії, завдяки чому плями легше виводяться під час прання. Кислотність оцту, наприклад, сильніша за природні кислоти поту, і він може ефективно нейтралізувати і розчинити залишки поту, що призводить до очищення одягу від плям.
Як видалити плями від поту?
Приготуйте розчин для замочування. Змішайте:
- 2 склянки води;
- 1 склянку білого оцту.
Замочіть забруднений одяг в цій суміші на 30 хвилин. Кислотність оцту допоможу розщепити піт і компоненти дезодоранту, що в'їлися в тканину.
Відіжміть зайву воду. Після замочування відіжміть зайву воду з одягу. Покладіть його на чисту поверхню, щоб обробити пастою для виведення плям.
Створіть пасту для виведення плям. Щоб створити ефективну пасту для виведення плям, змішайте наступні інгредієнти в мисці:
- ½ склянки харчової соди;
- 1 столова ложка солі;
- 1 столова ложка перекису водню.
Добре перемішайте, поки суміш не стане пастою. Ця паста поєднує в собі вивідні властивості соди, солі та перекису водню, що робить її дуже ефективною проти плям від поту.
Нанесіть і потріть пляму. За допомогою старої зубної щітки або ложки нанесіть пасту на забруднену ділянку. Залиште суміш на 20 хвилин, щоб вона проникла в пляму і розщепила її. Акуратно потріть забруднену ділянку зубною щіткою, щоб паста ввійшла у волокна тканини.
Після очищення виперіть виріб у пральній машині на найгарячішому режимі, рекомендованому на етикетці. Не використовуйте сушарку, поки не переконаєтеся, що пляма повністю зникла, оскільки тепло може закріпити пляму, що залишилася. Якщо пляма не зникла після сушіння, повторіть вищеописані кроки за потреби.