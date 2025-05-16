Для очищення спробуйте використати сіль та лимон

Дерев’яні дошки вже давно стали незамінними помічниками на кухні, завдяки яким ми готуємо різноманітні страви. Проте такі дошки можуть становити приховану загрозу, якщо не чистити їх належним чином. Express.co.uk розповідає, як очистити дерев’яні дошки за допомогою двох простих інгредієнтів.

Як очистити дерев’яну дошку?

Для очищення спробуйте використати сіль та лимон. Спочатку вмочіть половинку фрукта в сіль, а потім протріть лимоном дошку. Ви також можете злегка стиснути лимон, щоб виділився сік.

Завдяки цьому сіль почне розчинюватися, перетворюючись на абразивну пасту, що допоможе знищити будь-які бактерії в подряпинах на дошці. Це допоможе видалити плями та нейтралізувати запахи. Після цього змийте залишки водою та висушіть дошку.