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Поверхня такої плити дуже чутлива до пошкоджень: на ній легко з’являються подряпини, сколи та навіть тріщини.

Індукційні плити сьогодні часто можна побачити на багатьох кухнях. Цей тип техніки швидко завоював популярність, завдяки зручності та швидкості приготування. Проте поверхня такої плити дуже чутлива до пошкоджень: на ній легко з’являються подряпини, сколи та навіть тріщини. Ukr. Media розповідає, як зберегти плиту в ідеальному стані. Якщо ви нещодавно купили індукційну плиту, варто запам’ятати прості правила експлуатації, які допоможуть уникнути багатьох пошкоджень: Обирайте правильний посуд. Використовуйте посуд, який виготовлений з феромагнітного матеріалу – чавуну, сталі або спеціального сплаву. Очищайте плиту делікатно. Не використовуйте абразивні засоби під час миття плити. Вони можуть залишити подряпини на поверхні. Краще використовувати м’яку тканину або губку та спеціальні засоби для індукційних плит. Не чекайте, поки забруднення засохнуть. Якщо на плиту потрапили залишки їжі, дочекайтеся, поки вона охолоне, а потім видаліть забруднення. Але не варто чекати поки плями засохнуть, тому що їх буде складніше видалити. Не ставте на плиту гарячий посуд зі щойно приготованою їжею. Різкий перепад температури може призвести до утворення тріщин на склокерамічній поверхні. Дайте посуду трохи охолонути, перш ніж ставити його на плиту. Уникайте ковзання посуду. Намагайтеся не рухати посуд по поверхні плити, щоб уникнути подряпин. Але якщо все ж таки необхідно пересунути посуд, переконайтеся, що на дні немає залишків їжі або твердих часточок, які можуть подряпати поверхню.

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