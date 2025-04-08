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Жирні відкладення часто стають причиною засмічень кухонних раковин

Жирні відкладення та залишки їжі часто стають причиною засмічень кухонних раковин. Express розповідає, як прочистити жирне засмічення в раковині. Що вам знадобиться: кальцинована сода (сода для прання);

окріп. Інструкція: Наповніть чайник водою, дайте йому закипіти та вилийте в отвір. Додайте трохи соди у раковину і залиште на 15 хвилин, щоб розчин усунув засмічення. Знову залийте окрім, щоб змити залишки сміття.

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