Як прочистити жирне засмічення в раковині: простий спосіб
Жирні відкладення часто стають причиною засмічень кухонних раковин
Жирні відкладення та залишки їжі часто стають причиною засмічень кухонних раковин. Express розповідає, як прочистити жирне засмічення в раковині.
Що вам знадобиться:
- кальцинована сода (сода для прання);
- окріп.
Інструкція:
- Наповніть чайник водою, дайте йому закипіти та вилийте в отвір.
- Додайте трохи соди у раковину і залиште на 15 хвилин, щоб розчин усунув засмічення.
- Знову залийте окрім, щоб змити залишки сміття.
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