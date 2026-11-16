Мульчування допомагає підтримувати рівномірнішу температуру ґрунту

Лохина потребує особливої уваги наприкінці осені, адже її коренева система розташована близько до поверхні ґрунту й може постраждати під час сильних морозів. Найбільшу небезпеку становлять зими з різкими перепадами температури та відсутністю снігового покриву. Щоб захистити кущі, у листопаді варто подбати про мульчування пристовбурної ділянки. Що для цього підійде, пише Smakosze.

Чому лохину потрібно захищати від морозів

Наприкінці осені на пагонах лохини вже сформовані квіткові бруньки, з яких наступного сезону розвиватимуться квіти та ягоди. Якщо вони постраждають від сильних морозів, кількість майбутнього врожаю може зменшитися.

Не менш важливо захистити коріння. Воно розташоване у верхньому шарі ґрунту та складається з тонких корінців, які чутливі до пересихання й промерзання. Особливо вразливими кущі стають у малосніжні зими, коли земля залишається відкритою для холодного повітря.

Мульчування допомагає підтримувати рівномірнішу температуру ґрунту, зберігати вологу та створювати сприятливіші умови для кореневої системи.

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Чим замульчувати лохину в листопаді

Для осіннього захисту ягідних кущів найкраще підходять органічні матеріали, які поступово розкладаються та допомагають підтримувати кислотність ґрунту.

Можна використовувати:

Соснову кору. Її розподіляють навколо куща шаром приблизно 10 см. Матеріал добре утримує вологу та захищає верхній шар землі від різкого охолодження.

Хвойну тирсу. Її використовують як альтернативу корі. Важливо розподіляти матеріал рівномірно, не ущільнюючи надмірно.

Опалу хвою. Вона створює пухке покриття, яке допомагає зберігати вологу та поступово розкладається.

Мульчу розкладайте по всій площі навколо куща, де розташовується коріння. Не притискайте її щільно до основи пагонів, щоб не створювати умов для випрівання.

Перед мульчуванням перевірте вологість землі. Якщо осінь була сухою, полийте лохину до промерзання ґрунту. Водночас не допускайте застою води біля коренів.

Лохина добре росте в кислому середовищі, тому для неї особливо важливо правильно обирати матеріали для мульчування. Хвойна кора та хвоя підходять для цієї мети, однак самі по собі не замінюють контролю кислотності ґрунту.

Яких помилок уникати під час підготовки лохини до зими

Наприкінці осені не варто стимулювати активний ріст кущів. Азотні добрива можуть спричинити появу молодих пагонів, які не встигнуть визріти до морозів. Підживлення також не потрібно проводити без урахування потреб рослини та стану ґрунту.

Ще одна поширена помилка – осіннє обрізування без нагальної потреби. Формування крони та видалення старих гілок краще перенести на кінець зими або початок весни. У цей час буде легше оцінити стан пагонів після холодів і визначити, які частини справді потрібно видалити.

Восени можна прибрати сухі, зламані та явно уражені хворобами гілки. Для цього використовуйте чистий гострий секатор. Зрізані хворі частини не залишайте під кущами та не додавайте до звичайного компосту.

Молоді саджанці, які ще не зміцніли, за потреби додатково захистіть агроволокном. Укриття має пропускати повітря та не перешкоджати природній циркуляції вологи.

Як підготувати до морозів лохину в горщиках

Контейнерні кущі потребують більшого захисту, ніж рослини у відкритому ґрунті. Земля в горщиках промерзає швидше, оскільки холод впливає не лише зверху, а й через стінки ємності.

Щоб зменшити ризик пошкодження коренів:

Обгорніть горщик кількома шарами мішковини або солом'яним матом.

Поставте ємність на дерев’яну дошку чи лист пінополістиролу, щоб ізолювати її від холодної поверхні.

Переконайтеся, що дренажні отвори залишаються відкритими та вода не затримується всередині.

За можливості перенесіть контейнер у захищене від сильного вітру місце.

Не залишайте горщики безпосередньо на бетоні чи плитці, адже такі поверхні швидко охолоджуються та посилюють промерзання земляної грудки.

Що зробити з лохиною до настання морозів

У листопаді головне завдання садівника – захистити коріння, зберегти вологу в ґрунті та не заважати рослині переходити до зимового спокою. Для цього замульчуйте землю сосновою корою, хвоєю або хвойною тирсою, за потреби полийте кущі та приберіть пошкоджені гілки.

Не вносьте азотних добрив і не проводьте сильного обрізування. Правильна підготовка допоможе лохині легше перенести холодний сезон і зберегти умови для розвитку нових пагонів та формування ягід наступного літа.