Не весь чорний одяг однаково добре зберігає колір

З часом чорний одяг може тьмяніти й набувати сірого відтінку через високу температуру води, тертя або неправильне прання та сушіння. Проте не поспішайте викидати такі речі: у деяких випадках їхній вигляд можна відновити. Martha Stewart розповідає, як повернути тканині насичений чорний колір.

Чому чорний одяг із часом вицвітає?

Не весь чорний одяг однаково добре зберігає колір.

«Багато що залежить від того, як його фарбували й з якого волокна він виготовлений», – пояснює експертка з прання Дженна Аркін, директорка з інновацій компанії ECOS.

Натуральні волокна, такі як бавовна та льон, і синтетичні, наприклад поліестер та спандекс, можуть по-різному реагувати на барвник. Це впливає на те, наскільки добре одяг зберігає колір із часом.

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Але справа не лише у виробнику, адже важливу роль відіграє й те, як ви доглядаєте за своїм одягом.

«Кожного разу, коли ви щось перете, тканини піддаються механічному впливу та тертю, і з часом це може поступово вимивати частину барвника з волокон», – зазначає Келсі Запата, засновниця компанії Zapata’s Cleaning Services.

Як повернути насичений колір чорному одягу?

Це може здатися нелогічним, але прання тьмяного одягу насправді може допомогти повернути йому колір.

«Якщо на тканині накопичилися забруднення, правильне прання може суттєво змінити ситуацію», – каже Аркін, додаючи, що важливо використовувати правильну кількість прального засобу і ретельно полоскати.

Вона зазначає, що ферментний пральний порошок допоможе впоратися зі шкірним жиром та залишками їжі, а валик для видалення ворсу або шкребок для тканини – з поверхневим ворсом чи ковтунцями.

Якщо ваш одяг все ще в хорошому стані, але дійсно втратив колір, найефективнішим варіантом зазвичай є повторне фарбування. Але перш ніж обирати барвник, перевірте етикетку з інструкціями щодо догляду, щоб визначити склад тканини.

«Для натуральних волокон, таких як бавовна та льон, можна використовувати звичайний барвник. Водночас синтетичні волокна, такі як поліестер або будь-які еластичні матеріали (спандекс тощо), зазвичай вимагають спеціального виду барвника», – каже Аркін.

Поради щодо повторного фарбування чорного одягу

Під час повторного фарбування одягу вдома дуже важливо ретельно підготуватися та дотримуватися інструкцій до найдрібніших деталей. Хоча цей процес може відрізнятися залежно від бренду, зазвичай першим кроком є прання одягу.

«Зазвичай процес передбачає спочатку прання, потім змішування барвника з водою, замочування речі, ретельне полоскання, а в кінці – повторне прання», – каже Запата.

Аркін також рекомендує спочатку випробувати барвник на непомітній ділянці, щоб переконатися, що він дає бажаний результат. На жаль, не існує єдиного секрету, який гарантував би рівномірний результат, оскільки процес залежить від барвника та тканини.

Натуральні волокна, як правило, найкраще вбирають барвник. І ви можете допомогти цьому, використовуючи достатньо велику каструлю або відро для одягу та постійно помішуючи рідину, щоб барвник проник у кожну складку та шов.

Пам’ятайте, що повторне фарбування не обов’язково поверне одягу первісний вигляд.