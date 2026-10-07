Для більшості повсякденного одягу не обов’язково обирати тривалі цикли прання

Для більшості повсякденного одягу тривалі цикли прання не потрібні. Експерт Патрік Річардсон, відомий як Laundry Evangelist, вважає, що для більшості речей достатньо одного універсального режиму, пише ТСН.

Який режим прання експерт вважає найкращим?

Річардсон практично завжди віддає перевагу режиму швидкого прання. На різних пральних машинах цей режим може називатися «Швидке прання», «Експрес», «Швидко 15/30», Quick Wash. Зазвичай це короткий цикл, призначений для швидкого прання невеликої кількості речей.

Свій вибір експерт пояснює тим, що цього режиму достатньо для очищення більшості речей, а коротший цикл менше зношує тканину.

Під час роботи над своєю книжкою Laundry Love він досліджував питання тривалості прання та дійшов висновку, що навіть дуже брудні речі можна очистити на швидкому режимі. Тому довший цикл, на його думку, далеко не завжди означає чистіший одяг.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Чому довге прання може бути зайвим?

Чим довше речі перебувають у барабані, тим більше вони зазначають механічного впливу. Тому тривалі програми можуть посилювати зношування тканини.

Також довше прання може передбачати більші витрати води та електроенергії. Саме тому експерт вважає короткий цикл не тільки зручним, а й більш ощадливим варіантом.

На його думку, сучасні пральні машини, тканини та навіть мийні засоби вже суттєво відрізняються від тих, для яких колись створювали численні спеціальні програми. Річардсон пояснює, що раніше окремі цикли мали більше практичного значення. Проте технології змінилися, а звичка користуватися великою кількістю режимів залишилася.