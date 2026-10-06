Початок жовтня – вдалий час, щоб випрати речі, які після літа потребують очищення

Початок жовтня – вдалий час, щоб випрати речі, які після літа потребують очищення, але в холодну пору року довго сохнуть. Тому скористайтеся рештою теплих днів, перш ніж почнеться холодна пора. Interia Kobieta розповідає, які речі варто випрати на початку жовтня.

Ковдри, подушки та покривала

Постільну білизну зазвичай перуть регулярно, а от ковдри, подушки та покривала можуть залишатися без очищення місяцями. За цей час у них накопичуються піт, пил та інший бруд.

Теплий і сухий день добре підходить для такого прання, адже товсті речі сохнуть довго. Краще починати зранку, щоб ковдри, подушки та покривала мали достатньо часу висохнути до вечора.

Перед пранням обов’язково перевірте етикетку з рекомендаціями щодо догляду, оскільки спосіб чищення залежить від типу наповнювача.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Водночас важливо не складати навіть злегка вологу ковдру і не ховати її відразу в шафу. У закритому приміщенні швидко може з’явитися неприємний запах.

Штори та фіранки

Навіть якщо вони здаються чистими, протягом останніх місяців на них осідав пил і бруд, що потрапляв ззовні. Прання штор у жовтні має ще одну перевагу. Восени ми все рідше відкриваємо вікна, тому чисті тканини довше зберігатимуть свіжість.

Тонкі фіранки після прання можна повісити ще трохи вологими. Важкі штори краще спочатку добре висушити, особливо якщо вони торкаються стіни або підлоги.

Лежанки та ковдри для тварин

Якщо у вас вдома живе собака чи кіт, його лежанку варто освіжити.

Якщо лежанка має знімний чохол, завдання просте. Складніше з м’якими лежанками, які треба прати повністю. Вони можуть довго сохнути, тому краще взятися за справу зараз, а не в листопаді.

Перед тим як покласти лежанку в пральну машину, варто видалити з неї якомога більше шерсті. Це покращить результат прання.

Демісезонні та зимові куртки

Перш ніж почати носити їх щодня, варто перевірити, в якому вони стані. Куртка може виглядати чистою, але при цьому мати забруднений комір чи манжети. Зараз ви можете спокійно та ретельно їх випрати та висушити.

Однак не кожну куртку можна просто кинути в пральну машину. Перед цим перевірте етикетку, застебніть блискавки та спорожніть кишені. А якщо куртка потребує спеціального догляду, краще дізнатися про це зараз, ніж взимку виявити, що вам немає чого одягнути.