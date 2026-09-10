Кожен із цих засобів має свої особливості застосування

Необов’язково одразу бігти до магазину, якщо вдома раптово закінчився пральний порошок. Для невеликого завантаження пральної машини його можна замінити бурою, кальцинованою содою або харчовою содою з оцтом – кожен із цих засобів має свої особливості застосування. Видання Martha Stewart розповідає, що робити, якщо закінчився пральний порошок.

«Бура, кальцинована сода, харчова сода та оцет є хорошими замінниками прального порошку, особливо для невеликих партій білизни. Харчова сода та оцет також є універсальними й доступними засобами, які за правильного дозування не пошкоджують тканину», – розповідає експерт із прання Скотт Фор.

Хоча альтернативи пральному порошку підходять для багатьох речей, для делікатних тканин їх краще не використовувати.

«Не використовуйте харчову, кальциновану соду, оцет або буру для вовняних і шовкових речей, а також одягу, який можна чистити лише в хімчистці. Такі тканини надто чутливі до зміни рН, і навіть невелика кількість невідповідного засобу може призвести до вицвітання, зміни текстури або навіть до необоротного пошкодження тканини», – пояснює Фор.

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У таких випадках краще зачекати, доки ви зможете завітати до магазину, щоб придбати відповідний пральний порошок, або віднести речі до хімчистки.

Бура

Найкраще підходить для: бавовни, дитячого одягу, ганчірок для прибирання.

«Бура (борат натрію) – це наче надійний друг, який приходить на допомогу, коли вам потрібна додаткова допомога. Завдяки своїй природній лужній силі вона розчиняє стійкі плями, такі як кров, піт, ягоди або навіть цвіль і грибок», – пояснює Тріш Дуарте, власниця компанії MaidPro Temecula.

Як використовувати буру в пральній машині:

Відміряйте ½ чашки бури. Висипте її в невелику ємність і змішайте з теплою водою, щоб розчинити. Як тільки суміш з бурою буде готова, вилийте її в барабан пральної машини. Додайте брудну білизну. Запустіть цикл прання з додатковим циклом полоскання. Фор каже, що бура може збиватися в грудки та залишати осад, якщо її не розчинити повністю та не виполоскати.

Як використовувати буру для ручного прання одягу:

Наповніть раковину або велике відро теплою водою. Відміряйте 1–2 столові ложки (залежно від ступеня забруднення одягу та розміру раковини) і додайте їх у теплу воду. Як тільки бура повністю розчиниться у воді, додайте брудний одяг. Виперіть вручну, як зазвичай. Ретельно прополощіть.

Кальцинована сода

Найкраще підходить для: щільних та міцних тканин, робочого одягу, речей із жирними/масляними забрудненнями.

Кальцинована сода – ще одна чудова альтернатива пральному порошку, але, як застерігає Фор, не використовуйте її для делікатних тканин або тих, що підлягають лише ручному пранню. Вона має сильну дію та абразивні властивості, що робить її чудовим вибором для видалення стійких забруднень.

Як використовувати кальциновану соду в пральній машині:

Відміряйте ½ чашки кальцинованої соди. Додайте її до місткості з теплою водою та розчиніть. Вилийте розчин у барабан пральної машини. Додайте брудний одяг та постільну білизну. Виперіть як зазвичай (експерти рекомендують прати в гарячій або теплій воді, якщо це дозволено на етикетці з інструкціями щодо догляду за тканиною). Перед сушінням переконайтеся, що речі добре виполоскалися.

Харчова сода та оцет

Найкраще підходять для: речей із неприємним запахом, дитячого одягу та постільної білизни.

«Харчова сода (бікарбонат натрію) – це незамінний засіб для усунення запахів та видалення легких забруднень», – каже Дуарте.

Як використовувати харчову соду та оцет в пральній машині:

Покладіть брудну білизну в пральну машину. Відміряйте ½ чашки харчової соди та додайте її безпосередньо в барабан. Додайте ½ чашки білого оцту в відсік для прального порошку. Це важливо, щоб оцет і харчова сода не змішалися занадто рано в процесі прання. Запустіть звичайний цикл прання з використанням теплої води.

Як використовувати харчову соду для ручного прання одягу: