Розсипати його «про всяк випадок» по всьому городу не потрібно

Після завершення сезону городники часто замислюються, чим покращити ґрунт перед зимою. Не завжди для цього потрібна велика кількість гною чи дорогих добрив. Якщо земля має підвищену кислотність, значно кориснішим може бути інший засіб – доломітове борошно. Більше про його застосування пише «Сільський господар».

Його використовують для розкислення ґрунту та одночасного поповнення запасів кальцію і магнію. Водночас застосовувати доломітове борошно без перевірки стану землі не варто, адже надмірне вапнування може порушити доступність окремих поживних речовин.

Що дає доломітове борошно

Доломітове борошно отримують шляхом подрібнення природного мінералу доломіту. Воно містить кальцій і магній, а головна його функція на городі – поступово знижувати надмірну кислотність ґрунту.

На занадто кислому ґрунті кореням багатьох рослин складніше засвоювати поживні речовини. Зміна реакції землі до сприятливішого рівня допомагає поліпшити умови для розвитку кореневої системи та роботи ґрунтових мікроорганізмів.

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Кальцій потрібен рослинам для нормального розвитку тканин, а магній бере участь в утворенні хлорофілу. Тому доломітове борошно може виконувати одразу дві функції – коригувати кислотність і бути джерелом цих елементів.

Чому його вносять восени

Доломітове борошно не працює миттєво. Йому потрібен час для взаємодії з ґрунтом, тому осіннє внесення після збирання врожаю є зручним варіантом.

Розподіліть борошно рівномірним шаром по поверхні ділянки, після чого загорніть його в ґрунт під час перекопування або розпушування. Так воно краще контактуватиме із землею.

До весни процеси в ґрунті триватимуть, тому рослини нового сезону отримають уже змінені умови для росту.

Скільки доломітового борошна потрібно

Універсальної норми для всіх ділянок немає. Кількість залежить насамперед від рівня кислотності та механічного складу ґрунту.

Орієнтовно для розкислення часто використовують 300–500 г доломітового борошна на 1 кв. м. Але сприймати цю кількість як обов’язкову норму не варто.

На слабокислому ґрунті може знадобитися менше, тоді як для сильно кислого ґрунту потреба може бути вищою. Найкраще перед внесенням перевірити pH за допомогою простого тесту для ґрунту.

Доломітове борошно не замінює гній

Ці два матеріали виконують різні функції, тому повністю замінювати один іншим не варто.

Гній і компост насамперед забезпечують ґрунт органічною речовиною та поживними елементами. Доломітове борошно передусім коригує кислотність і додає кальцій та магній.

Тому для підтримання родючості ґрунту важливий комплексний підхід. Органічні добрива, компост, сидерати та рослинні рештки допомагають підтримувати структуру й родючість землі, а доломітове борошно доречно використовувати тоді, коли є потреба зменшити кислотність.

Коли доломітове борошно може нашкодити

Розсипати його «про всяк випадок» по всьому городу не потрібно. Якщо ґрунт уже має нейтральну або лужну реакцію, додаткове вапнування може бути зайвим.

Надмірне підвищення pH здатне погіршити доступність деяких мікроелементів для рослин. У результаті замість покращення умов можна отримати нові проблеми з живленням.

Тому восени перед внесенням доломітового борошна варто спочатку перевірити кислотність землі. Якщо ґрунт справді кислий, правильно підібрана кількість допоможе поступово скоригувати його реакцію та підготувати ділянку до нового сезону.