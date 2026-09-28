Для посадки відберіть великі, здорові та неушкоджені зубчики

Посадка озимого часнику потребує правильного вибору часу. Якщо висадити зубчики надто рано, вони можуть почати активно рости ще до морозів, а надто пізня посадка не залишить рослині достатньо часу для укорінення. Тому восени варто орієнтуватися насамперед на температуру ґрунту та прогноз погоди. У жовтні 2026 року час для посадки залежатиме від регіону та погодних умов. Про це пише NV.

Коли садити часник у жовтні

Орієнтиром для посадки озимого часнику може бути температура ґрунту на глибині висаджування зубчиків близько +5…+10 °C. Бажано, щоб після посадки до стабільного промерзання ґрунту залишалося кілька тижнів. За цей час зубчики встигнуть сформувати коріння, але не повинні активно випускати зелені паростки.

У регіонах України відповідні строки відрізняються. На півночі та в областях із раннім похолоданням посадку проводять раніше, тоді як у південних регіонах її можна відкласти.

Які дні називають сприятливими

У місячних календарях для садівників можна зустріти рекомендації щодо окремих дат для посадки озимого часнику. Для жовтня 2026 року називають 3–4, 5–6, 27, а також 30–31 жовтня. Окремо радять уникати 16–18 жовтня.

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Водночас такі дати не варто сприймати як обов’язкові. Наукових доказів того, що фази Місяця безпосередньо визначають урожайність часнику, недостатньо. Значно важливішими є температура ґрунту, вологість, прогноз погоди та стан посадкового матеріалу.

Як підготувати грядку

Підготуйте ділянку приблизно за 1–2 тижні до посадки. Перекопайте ґрунт і внесіть добре перепрілий перегній або компост. За потреби можна додати близько 30 г суперфосфату та 20 г сульфату калію на 1 кв. м.

Для посадки часнику оберіть сонячну ділянку, де не застоюється вода. Не варто садити його на грядці, де перед цим росли цибуля або часник, оскільки ці культури мають спільних шкідників і хвороби. Краще дотримуватися сівозміни та повертати часник на те саме місце лише через кілька років.

Як правильно посадити зубчики

Для посадки відберіть великі, здорові та неушкоджені зубчики. Не використовуйте посадковий матеріал із плямами, гниллю чи іншими ознаками хвороб.

Зробіть рядки на відстані приблизно 20–25 см один від одного. Між зубчиками залишайте 8–10 см. Глибину посадки визначайте залежно від ґрунту та місцевого клімату, зазвичай вона становить близько 5–10 см.