Спальня для постійного сушіння білизни – не найкращий варіант

Восени та взимку висушити одяг у квартирі стає складніше. Через прохолодну погоду білизна довше залишається вологою, тому багато хто розкладає її просто на радіаторі. Такий спосіб справді може пришвидшити висихання окремих речей, але постійно використовувати його не варто. Більше про це пише Deccoria.

Мокра тканина перекриває рух теплого повітря від батареї, а велика кількість випаровуваної води підвищує вологість у кімнаті. Крім того, сильне нагрівання не підходить деяким тканинам. Тому восени краще організувати весь процес так, щоб речі швидко висихали, а в приміщенні не накопичувалася зайва волога.

Чому не варто сушити одяг на батареї

Коли радіатор повністю або частково закритий мокрим одягом, тепле повітря гірше циркулює по кімнаті. У результаті опалювальний прилад не так ефективно віддає тепло приміщенню.

Є й інша проблема – волога. Кілька мокрих речей, які сохнуть у кімнаті, можуть помітно збільшити кількість водяної пари в повітрі. Якщо приміщення погано провітрюється, на холодних поверхнях може накопичуватися конденсат, а за сприятливих умов це створює ризик появи плісняви.

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Не менш важливо враховувати властивості самої тканини. Вовна, деякі синтетичні матеріали та делікатні речі можуть погано переносити тривалий контакт із гарячою поверхнею. Нерівномірне нагрівання також може призвести до деформації або погіршення вигляду тканини.

Які речі можна сушити швидше

Невеликі речі, наприклад шкарпетки чи тонку білизну, зазвичай не потрібно довго сушити. Але навіть їх краще розкладати так, щоб повітря вільно проходило навколо тканини.

Для великих речей – рушників, светрів, джинсів чи постільної білизни – батарея особливо незручна. Товста тканина довго утримує воду, тому волога активно випаровується в кімнату. Крім того, речі можуть висихати нерівномірно: ділянки, які безпосередньо контактують із теплом, висихають швидше за інші.

Як правильно сушити білизну восени

Після прання використовуйте достатньо інтенсивний віджим, якщо це дозволяє ярлик на одязі. Чим менше води залишиться у волокнах, тим швидше речі висохнуть.

Після завершення прання добре струсіть кожну річ і розправте складки. На сушарці залишайте між речами достатньо місця, щоб повітря могло вільно циркулювати.

Сушарку краще поставити в теплій кімнаті з хорошою вентиляцією. Її можна розмістити неподалік від радіатора, але не накривати саму батарею одягом. Час від часу провітрюйте приміщення, щоб виводити надлишкову вологу.

Спальня для постійного сушіння білизни – не найкращий варіант. Якщо є можливість, оберіть інше приміщення, де можна забезпечити нормальний рух повітря.

Як швидше висушити одну річ

Якщо потрібно терміново висушити невелику річ, допоможе звичайний сухий рушник. Покладіть вологий одяг на рушник, загорніть його в щільний рулон і добре притисніть. Частина води перейде з тканини в рушник, після чого річ можна знову розкласти на сушарці.

Такий спосіб не замінить повноцінного сушіння, але допоможе прибрати зайву вологу перед тим, як повісити одяг. Найважливіше восени – не просто знайти найгарячішу поверхню в оселі, а забезпечити поєднання тепла, руху повітря та провітрювання.