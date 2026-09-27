Якщо після очищення кешу пам’яті все одно мало, перегляньте список найбільших файлів і програм

Пам’ять смартфона заповнюється не лише фотографіями, відео та встановленими застосунками. Значну частину сховища з часом можуть займати тимчасові файли, які створюють програми під час роботи. Особливо це помітно на пристроях із невеликим обсягом вбудованої пам’яті. У деяких випадках достатньо очистити кеш кількох програм, щоб звільнити помітний обсяг простору. При цьому не потрібно видаляти важливі фотографії, листування чи самі застосунки. Більше про це пише Му.Новини.

Що таке кеш і навіщо він потрібен

Кеш – це тимчасові файли, які програми зберігають на смартфоні для швидшої роботи. Наприклад, браузер може залишати на пристрої частину даних із відвіданих сторінок, щоб під час наступного відкриття не завантажувати все з нуля.

Схожим чином працюють і чимало інших застосунків. Особливо багато тимчасових файлів можуть накопичувати браузери, соціальні мережі, відеосервіси та месенджери. Якщо регулярно ними користуватися, обсяг кешу поступово зростає.

Саме тому смартфон, на якому начебто небагато фотографій чи відео, іноді все одно має майже заповнене сховище.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Як очистити кеш на Android

Відкрийте «Налаштування» та знайдіть розділ із встановленими застосунками. Оберіть програму, яка займає багато місця, після чого відкрийте інформацію про сховище.

У цьому розділі зазвичай окремо показується розмір самої програми, її даних і кешу. Якщо тимчасових файлів накопичилося багато, натисніть «Очистити кеш».

Після цього кеш буде видалено, а звільнений простір можна буде використовувати для інших файлів. За потреби повторіть процедуру з іншими програмами, які накопичують багато тимчасових даних.

Очищення кешу не слід плутати з видаленням даних застосунку. Кеш містить тимчасові файли, тоді як очищення даних може скинути налаштування, видалити збережені облікові записи та іншу інформацію. Тому якщо потрібно лише звільнити місце або усунути дрібні збої, краще очистити саме кеш.

Як звільнити пам’ять одразу в кількох програмах

Перевіряти кожен застосунок вручну не завжди зручно. На багатьох смартфонах Android є власні інструменти для обслуговування пристрою та очищення сховища.

Вони можуть знаходити тимчасові файли, великі документи, непотрібні завантаження та інші дані, які вже не потрібні користувачеві. Назва функції залежить від виробника та версії операційної системи, тому розташування потрібного інструмента може відрізнятися.

Наприклад, у смартфонах Samsung для цього передбачені інструменти в розділі обслуговування пристрою. На телефонах Xiaomi відповідні можливості можна знайти в застосунку «Безпека». На інших моделях варто скористатися вбудованим аналізатором сховища або файловим менеджером.

Що ще варто перевірити

Якщо після очищення кешу пам’яті все одно мало, перегляньте список найбільших файлів і програм. Значний обсяг можуть займати завантажені відео, офлайн-карти, документи, дублікати фотографій і файли з теки «Завантаження».

Окрему увагу варто звернути на месенджери. Вони можуть автоматично зберігати на смартфоні фотографії, відео, документи та інші файли з чатів. У налаштуваннях таких програм можна обмежити автоматичне завантаження та видаляти старі медіафайли.