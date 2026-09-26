Такий спосіб підійде для керамічного покриття, в якому немає пор

Білого нальоту у ванній можна позбутися за допомогою простих домашніх засобів. Для цього знадобляться сода, вода, перекис водню та лимонна кислота. УНІАН розповідає, як прибрати наліт на плитці у ванній.

Такий спосіб підходить для гладкого керамічного покриття без пор. Водночас цей метод не варто застосовувати для граніту, мармуру та інших пористих поверхонь.

Чим відмити наліт на плитці у ванній?

Спочатку потрібно приготувати очищувальний засіб. Для нього потрібно:

Тепла вода – 150 мл. Сода – половина склянки. Перекис водню – 100 мл.

Усі компоненти змішайте в ємності та нанесіть суміш на забруднену поверхню приблизно на 40 хвилин. Потім потріть плитку губкою або щіткою, щоб видалити розм’якшений бруд, і ретельно змийте залишки пасти.

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Після цього приготуйте ще один засіб. Розведіть чайну ложку лимонної кислоти в теплій воді та збризніть розчином забруднені місця. Залиште на 10 хвилин, а потім видаліть залишки нальоту. На завершення промийте поверхню теплою водою.

Розчин лимонної кислоти допоможе прибрати залишки вапняного нальоту та повернути плитці блиск.