Плитка у ванній знову блищатиме: як швидко позбутися білого нальоту
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Білого нальоту у ванній можна позбутися за допомогою простих домашніх засобів. Для цього знадобляться сода, вода, перекис водню та лимонна кислота. УНІАН розповідає, як прибрати наліт на плитці у ванній.
Такий спосіб підходить для гладкого керамічного покриття без пор. Водночас цей метод не варто застосовувати для граніту, мармуру та інших пористих поверхонь.
Чим відмити наліт на плитці у ванній?
Спочатку потрібно приготувати очищувальний засіб. Для нього потрібно:
- Тепла вода – 150 мл.
- Сода – половина склянки.
- Перекис водню – 100 мл.
Усі компоненти змішайте в ємності та нанесіть суміш на забруднену поверхню приблизно на 40 хвилин. Потім потріть плитку губкою або щіткою, щоб видалити розм’якшений бруд, і ретельно змийте залишки пасти.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Після цього приготуйте ще один засіб. Розведіть чайну ложку лимонної кислоти в теплій воді та збризніть розчином забруднені місця. Залиште на 10 хвилин, а потім видаліть залишки нальоту. На завершення промийте поверхню теплою водою.
Розчин лимонної кислоти допоможе прибрати залишки вапняного нальоту та повернути плитці блиск.