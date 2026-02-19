Щоб повернути швам чистий та доглянутий вигляд, можна скористатися підручними домашніми засобами

Шви між плиткою у ванній часто забруднюються через вологу, наліт від мила та грибок, тому навіть вимиті стіни чи підлога можуть здаватися брудними. Щоб повернути швам чистий та доглянутий вигляд, можна скористатися підручними домашніми засобами. УНІАН розповідає, як можна очистити шви між плиткою у ванній.

Як очистити шви між плиткою у ванній?

Один із найпопулярніших способів – використати соду та оцет. Просто змішайте соду та оцет в рівних пропорціях, нанесіть цю суміш на шви між плитками та залиште на 5 хвилин. Потім використовуючи жорстку щітку, ретельно потріть брудні місця. Змийте розчин теплою водою та витріть плитку.

Якщо вдома немає оцту, можна використати лише соду – вона теж чудово впорається з будь-яким брудом. Вам знадобиться лише сода та стара зубна щітка. Просто намочіть шви водою та щедро посипте їх содою. Почекайте 1-2 хвилини, а потім ретельно протріть шви зубною щіткою. В кінці змийте все теплою водою та насухо витріть плитку.