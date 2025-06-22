Є кілька засобів, які допоможуть швидко повернути плитці чистоту без зайвих зусиль

Кухонна плитка постійно піддається впливу пару, жиру та забруднень, особливо якщо вона розташована біля плити. Згодом на ній утворюється липкий наліт, який важко відмити звичайною водою. Проте є кілька засобів, які допоможуть швидко повернути плитці чистоту без зайвих зусиль. УНІАН розповідає, як легко очистити плитку на кухні.

Які засоби допоможуть впоратися з жиром?

Сода

Якщо наліт незначний, то вам допоможе звичайна харчова сода, яку потрібно змішати із водою, щоб вийшла пастоподібна суміш. Її потрібно нанести на забруднену поверхню та залишити на 15-60 хвилин залежно від того, який шар бруду. Після закінчення цього часу потрібно видалити залишки губкою.

Оцет або лимонний сік

Якщо наліт значний, можна використовувати оцет або лимонний сік. Оцет потрібно розбавити теплою водою в рівних пропорціях та обробляють ділянки, які потребують чищення, а лимонний сік використовують у чистому вигляді. Залиште на 15 хвилин, а потім зітріть усе вологою серветкою або губкою.

Мильний розчин та нашатирний спирт

Такий засіб буде ефективним у моменти, коли на плитці залишився жир після смаження. Змішайте 1 столову ложку нашатирного спирту з 200 г мильної води. Обробіть цією сумішшю забруднені ділянки та залиште на 30 хвилин, після чого жир легко видаляється вологою губкою. Також після цього поверхні буде менше бруднитися. Запам'ятайте, що використовуючи нашатирний спирт, потрібно провітрювати приміщення, адже він має їдкий запах.