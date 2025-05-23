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Деякі продукти просто не варто готувати на такій поверхні, адже вони можуть зруйнувати саме покриття

Антипригарні сковорідки зручні у використанні, але потребують дбайливого поводження. Деякі продукти просто не варто готувати на такій поверхні, адже вони можуть зруйнувати саме покриття. Ukr.Media розповідає, що не можна готувати на сковороді з антипригарним покриттям. Що не можна смажити на антипригарній сковороді? Бекон і жирну свинину. Під час смаження виділяється велика кількість жиру, який нагрівається до температур, що перевищують допустимі для антипригарного покриття, тому сковорода швидше зношується. Масло та маргарин. Ці продукти починають швидко горіти за відносно низьких температур. А згоріли залишки можуть пошкодити антипригарне покриття та зіпсувати страву. Кислі продукти. Не смажте лимонний сік та помідори, адже через це покриття швидше зношуватиметься. Також покриття роз’їдає й оцет. Цукор та карамель. Розплавлений цукор може бути небезпечним для делікатної поверхні сковорідки.

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