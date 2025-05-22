Навіть після миття звичними засобами він не може залишатися, тому варто знати кілька дієвих способів, як його прибрати

Після обробки риби дерев’яна або пластикова дошка надовго зберігає характерний запах. Навіть після миття звичними засобами він не може залишатися, тому варто знати кілька дієвих способів, як його прибрати. «24 канал» розповідає, як можна позбутися запаху риби з кухонної дошки.

Що допоможе усунути рибний запах

Оцет

Ця рідина допоможе вбити бактерія, які й виділяють поганий запах. Ви можете вимити дошку оцтом в чистому вигляді, або розбавити з водою в однаковій пропорції. Проте після обробки оцтом, промийте дошку мийним засобом.

Перекис водню

Завдяки перекису водню також можна позбутися запаху риби. Налийте рідину на дошку та дайте їй кілька хвилин відмокнути, а після цього промийте дошку гарячою водою.

Сіль і лимон

Лимон та кухонна сіль також чудово позбавляють від поганого запаху риби. Візьміть половину фрукта та натріть ним дошку, а потім посипте її сіллю. Залишіть на 15 хвилин, а потім промийте під проточною водою.

Оцет і сода

Дошку можна посипати харчовою содою та залити склянкою оцту. Реакція гідрокарбонату натрію з оцтовою кислотою видалить органічні речовини (бактерії та жири), які є джерелом запаху.

Сода

Звичайна сода теж може видалити поганий запах з поверхонь. Для цього вам потрібно розчинити чайну ложку соди в столовій ложці води. Отриману масу нанесіть на дошку та залишіть на кілька хвилин, а тоді змийте.

Терта картопля та яблуко

Натріть на терці картоплю чи яблуко, а потім розподіліть цю кашку по поверхні та залишіть на 15 хвилин.