Проте є простий спосіб повернути чистоту плиті без агресивної хімії

Після готування на плиті часто залишаються пригорілі плями, які важко очистити звичайною губкою. Проте є простий спосіб повернути чистоту плиті без агресивної хімії. Express розповідає, як відмити пригоріли забруднення з поверхні плити завдяки меламіновій губці.

Що допоможе швидко позбутись забруднень?

Для початку обережно видаліть залишки їжі, а потім змочіть меламінову губку теплою водою та вичавіть зайву вологу. Якщо ви хочете посилити ефект можете додати до губки краплю засобу для миття посуду.

Потім легкими круговими рухами протріть плями. Для дуже стійких плям можна посипати трохи харчової солі безпосередньо на пригорілі місця та очистити їх за допомогою губки.

Після цього витріть залишки вологою мікрофібровою ганчіркою, а потім відполіруйте варильну поверхню сухою мікрофібровою ганчіркою для бездоганного покриття.