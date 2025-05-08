На ринку є багато засобів для чищення затирки та плитки, але перекис водню та харчова сода можуть спрацювати так само добре

Плитка завжди була популярним вибором для облицювання стін або підлоги, завдяки своїй міцності та довговічності. Але зазвичай саме затирка на швах плитки починає першою забруднюватись та псувати зовнішній вигляд. Bob Vila розповідає, як відновити шви плитки, щоб ванна виглядала як нова.

Як правильно оновити шви плитки

Очищення затирки

На ринку є багато засобів для чищення затирки та плитки, але перекис водню та харчова сода можуть спрацювати так само добре.Спочатку налийте перекис водню на шви та добре очистіть їх щіткою, після цього насипте зверху харчову соду. А через деякий час заберіть залишки соди та промийте шви водою.

Фарбування швів

Якщо колір ваших швів застарів або потьмянів, можна використати фарбу. Процес нанесення фарби не складний, але трохи нудний. Також, обираючи колір, тримайтеся якомога далі від світлих кольорів, тому що вони неминуче забрудняться і потьмяніють.

Заміна затирки

Якщо ваша затирка скололося, потріскалась або відшарувалась, ви можете замінити її на нову. Самостійно замінити затирку буде складно, проте ви можете звернутися до фахівця, який зможемо зробити все так, як треба.

Після очищення, обов’язково використайте герметик для швів, щоб захистити їх.