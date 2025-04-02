З часом на поверхнях можуть з’являтися жовті плями та наліт, що псує зовнішній вигляд

Прийняття ванни після напруженого дня приносить справжнє задоволення, особливо коли сантехніка виглядає бездоганно чистою. Однак з часом на поверхнях можуть з’являтися жовті плями та наліт, що псує зовнішній вигляд. ТСН розповідає, як повернути ванні первісний вигляд завдяки натуральному засобу.

Як очистити ванну від жовтизни?

Один із найпопулярніших методів боротьби з нальотом – використання суміші оцту та, наприклад, рідини для миття посуду. Проте є й інший спосіб, який не менш ефективний, та завдяки якому ваша ванна буде сяяти. Спробуйте приготувати пасту з харчової соди та перекису водню.

Як приготувати очищувальну пасту:

Змішайте харчову соду та перекис водню в пропорції 2:1. Ретельно перемішайте до утворення густої, пасти за допомогою металевої, пластикової чи дерев’яної ложки.

Варто звернути увагу на консистенцію пасти – вона повинна бути достатньо рідкою, щоб рівномірно розподілятися по ванні, але водночас досить густо., щоб не стікала по стінках та залишалась на місці.

Після приготування потрібно нанести пасту на стіни та дно ванни і залишити її на щонайменше 10 хвилин перед тим, як почати чистити.

Для очищення потрібно використовувати м’яку губку або щітку з ніжною щетиною, яка зможе ефективно очистити та не пошкодити поверхню. Після цього ретельно ополосніть ванну теплою водою, щоб змити залишки пасти.