Перед застосування цього лайфхаку потрібно спочатку ретельно прибрати у приміщенні

Освіжувач повітря – далеко не єдиний спосіб позбутися неприємного запаху в туалеті. Існує несподіваний, але ефективний метод – використання піни для гоління. ТСН розповідає, як правильно наносити піну, щоб прибрати неприємний запах з туалету.

Перед застосування цього лайфхаку потрібно спочатку ретельно прибрати у приміщенні.

Як підготувати туалет до очищення?

Якщо ви не вичистите сам унітаз, піна для гоління навряд чи зможе повністю усунути неприємні запахи. Тому перед її використанням слід:

Зняти сидіння для унітаза та помити його окремо. Очистити унітаз від забруднень. Вимити підлогу та плитку на стінах, щоб усунути всі забруднення.

Як використовувати піну для гоління для усунення запаху?

Після прибирання нанесіть піну для гоління на внутрішню та зовнішню поверхню унітаза. На зливний бачок нічого не потрібно наносити. Після цього зачекайте 10 хвилин та приберіть піну ганчіркою. Тепер в туалеті не буде неприємних запахів і вони з’являться ще не скоро.