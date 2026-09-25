Після дощів слимаки часто з’являються на грядках і клумбах, де достатньо вологи та затишних місць для схованок. Найчастіше вони активізуються ввечері й уночі, а вдень ховаються під камінням, дошками, мульчею або нижнім листям рослин. Щоб зменшити шкоду для врожаю, городники використовують часниковий настій, ручний збір і прості пастки. Більше про це пишуть Новини.Info.

Як часник допомагає відлякувати слимаків

Часник має різкий запах, який може відлякувати слимаків від оброблених ділянок. Домашній настій використовують як допоміжний засіб для захисту рослин, особливо коли шкідників небагато.

Для приготування подрібніть кілька зубчиків часнику, залийте їх водою та залиште настоюватися. Потім процідіть рідину й обережно обробіть ґрунт навколо рослин або ділянки, де найчастіше з’являються слимаки.

Обприскуйте грядки ввечері, коли шкідники починають виходити зі схованок. Після сильного дощу обробку можна повторити, адже настій легко змивається. Не використовуйте надто концентрований розчин: спершу перевірте його дію на невеликій ділянці листя, щоб уникнути пошкодження рослин.

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Варто враховувати, що часниковий настій не гарантує повного знищення слимаків. Його краще поєднувати з іншими способами захисту.

Як зробити грядки менш привабливими для слимаків

Слимаки полюбляють вологі, затінені місця, де можна сховатися вдень. Тому важливо прибрати з городу зайві укриття та не створювати надмірної вологості.

Не залишайте на грядках купи скошеної трави, старі дошки й надто товстий шар вологої мульчі. За можливості поливайте рослини вранці, щоб до вечора поверхня ґрунту трохи підсохла.

Також регулярно оглядайте нижній бік листя, простір під горщиками та інші затінені місця. Якщо помітили слимаків, не відкладайте боротьбу: за сприятливих умов вони швидко пошкоджують молоді рослини й плоди.

Ручний збір і пастки проти слимаків

Один із простих способів зменшити кількість шкідників – збирати їх вручну. Найкраще робити це ввечері або після дощу, коли слимаки активні й помітні на поверхні ґрунту.

Для додаткового вилову можна розкласти на землі вологі дошки або шматки картону. Удень слимаки ховатимуться під ними, тож уранці укриття можна перевірити та прибрати шкідників.

Такі пастки варто регулярно очищати, інакше вони перетворяться на постійні схованки для слимаків.

Чому не варто використовувати сіль на грядках

Сіль може швидко знищувати слимаків, однак її застосування на городі шкодить ґрунту. Вона сприяє його засоленню, погіршує умови для росту культур і може пошкоджувати коріння рослин.

Тому замість посипання грядок сіллю краще поєднувати ручний збір, пастки, прибирання схованок і обережне використання часникового настою. Такий комплекс заходів допоможе зменшити кількість слимаків і водночас не завдати зайвої шкоди ґрунту.