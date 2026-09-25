Головне правило осіннього догляду за полуницею – не намагатися зробити все якомога раніше

Після завершення плодоношення полунична грядка не потребує радикального обрізання чи великої кількості добрив. Восени важливо допомогти рослинам природно перейти до стану спокою та захистити їх від майбутніх морозів. Для цього достатньо вчасно прибрати пошкоджені частини, подбати про живлення та не поспішати з укриттям. Більше про це пише Oregon State University Extension.

Не обрізайте здорове листя повністю

Одна з поширених помилок восени – повністю зрізати листя полуниці, залишаючи майже самі кущики. Якщо рослини здорові, робити цього не потрібно.

Здорове листя продовжує працювати після завершення плодоношення та допомагає рослині накопичувати поживні речовини перед зимою. Воно також частково захищає коронку куща від холоду.

Водночас усі хворі, засохлі або сильно пошкоджені листки потрібно видалити. Не залишайте їх на грядці, особливо якщо протягом сезону рослини потерпали від грибкових чи інших захворювань.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Також восени перевірте вуса. Якщо ви не плануєте розмножувати полуницю, зайві пагони краще обрізати, щоб рослина не витрачала сили на формування нових розеток.

Не захоплюйтеся осіннім підживленням

Перед зимою полуниці потрібне не максимальне, а продумане живлення. Особливо обережно слід поводитися з азотними добривами.

Велика кількість азоту наприкінці сезону може стимулювати активне утворення молодого листя та пагонів. Якщо рослина продовжує активно рости перед морозами, вона може гірше підготуватися до зимового періоду.

Тому не варто автоматично вносити багато добрив лише тому, що наближається зима. Орієнтуйтеся на стан кущів і родючість ґрунту. Якщо ви регулярно удобрюєте грядку, враховуйте вже внесені протягом сезону поживні речовини, щоб не створити їх надлишку.

Коли вкривати полуницю

З укриттям також краще не поспішати. Якщо накрити полуницю занадто рано, коли погода ще тепла, рослини можуть продовжувати активно розвиватися під матеріалом замість поступової підготовки до зими.

Орієнтуйтеся не на конкретну дату в календарі, а на погоду та стан рослин. Укриття варто проводити після встановлення стабільного похолодання, коли полуниця вже перейшла до стану зимового спокою.

Для захисту грядки можна використовувати суху солому. Її розкладають пухким шаром приблизно 10 см, не притискаючи щільно до рослин. Важливо, щоб матеріал залишався сухим і не перетворювався на вологу важку масу.

У регіонах із сирою зимою потрібно враховувати місцеві погодні умови. Надмірно вологе та щільне укриття може створювати несприятливі умови для рослин, тому важливо не лише захистити кущі від морозу, а й забезпечити нормальне провітрювання.

Що зробити з полуницею перед зимою

Восени достатньо провести кілька основних процедур:

Огляньте кущі та приберіть хворе й пошкоджене листя.

Видаліть зайві вуса, якщо вони не потрібні для розмноження.

Не обрізайте здорове листя повністю.

Не вносьте без потреби великі дози азотних добрив.

Дочекайтеся стійкого похолодання перед укриттям.

Використовуйте сухий матеріал і не накривайте рослини надто щільно.

Головне правило осіннього догляду за полуницею – не намагатися зробити все якомога раніше. Здорова грядка повинна поступово перейти до зимового стану, а завдання садівника полягає в тому, щоб не завадити цьому процесу та захистити рослини тоді, коли це справді потрібно.