Питання про те, чи можна залишати телефон на зарядці на всю ніч, досі викликає суперечки

Питання, чи можна залишати телефон на зарядці на всю ніч, досі викликає суперечки. Одні вважають, що це шкодить акумулятору, тоді як інші роками заряджають смартфон уночі без помітних наслідків. УНІАН розповідає, що ж відбувається з батареєю під час нічного заряджання.

Що відбувається з батареєю вночі?

Експерти з The New York Times зазначають, що нічне заряджання не становить серйозної загрози для батареї, якщо використовувати оригінальний або сертифікований зарядний пристрій. Особливо якщо ви не плануєте користуватися одним смартфоном багато років.

Сучасні смартфони спроєктовані так, щоб захищати батарею від перегріву та перерозряду. Всередині системи вбудовані контролери, які стежать за температурою, струмом і напругою. Коли заряд досягає 100%, живлення автоматично припиняється, а якщо рівень падає нижче 95%, процес відновлюється короткими циклами.

У компанії Apple зазначили, що iPhone можна тримати на зарядці всю ніч.

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«iPhone автоматично припиняє заряджання, коли акумулятор повністю заряджений, тому можна спокійно залишати iPhone підключеним до зарядного пристрою на ніч. Заряджання відновлюється автоматично, якщо рівень заряду акумулятора опуститься нижче 95 відсотків», – йдеться на сайті компанії.

За можливості iPhone краще відключати від зарядного пристрою після повного заряджання. Водночас за замовчуванням у смартфоні активована функція «Оптимізоване заряджання акумулятора», яка допомагає зменшити час перебування батареї на рівні 100%. Система вивчає звички користувача й завершує заряджання незадовго до того, як телефон зазвичай знадобиться.

У компанії Samsung повідомили, що нічне заряджання не призводить до перезарядження акумулятора. Сучасні смартфони компанії оснащені системою інтелектуального заряджання, яка зупиняє подачу енергії після досягнення 100%. Надалі зарядний пристрій вмикається лише час від часу, щоб підтримувати повний рівень заряду.

Експерти додають, що відключення смартфона від зарядного пристрою одразу після досягнення 100% майже не впливає на стан акумулятора. Натомість значно небезпечнішим є заряджання під час перегріву. Наприклад, за температури понад 35°C місткість батареї справді може зменшуватися.

Усе це стосується насамперед оригінальних та сертифікованих адаптерів. Дешеві підробки можуть не проходити належних випробувань і не мати необхідних захисних компонентів та ізоляції. Через це зростає ризик перегріву, короткого замикання, займання або пошкодження смартфона.

Тож залишати телефон заряджатися на ніч можна, якщо використовувати якісний сертифікований адаптер і не допускати перегріву пристрою.