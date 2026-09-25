Гриби дуже швидко проходять повний життєвий цикл

Великий гриб у лісі може здатися особливо цінною знахідкою, однак великі екземпляри краще залишати там, де вони ростуть. Kobieta розповідає, чому не слід збирати старі великі гриби.

Чому великі гриби не потрібно збирати?

Гриби дуже швидко проходять повний життєвий цикл. Велике, зріле плодове тіло – це, по суті, організм, що старіє, у якому відбуваються інтенсивні біологічні процеси. Хоча він і виглядає приголомшливо, м’якуш перерослого гриба стає губчастою та несмачною. Вона аж ніяк не нагадує щільний і пружний делікатес, про який мріють усі шанувальники страв із грибами. Часто такий гриб стає об’єктом нападу шкідників, а збирати червиві екземпляри немає сенсу.

Окрім цього, чим довше гриб росте в лісі й досягає більших розмірів, тим більше він поглинає різноманітні забруднення. Вони надходять як із ґрунту, так і з повітря. Хоча ми цього не побачимо неозброєним оком, великий гриб може виявитися сховищем важких металів, зокрема свинцю, кадмію та ртуті.

Вживання такого гриба в їжу, навіть якщо він не виглядає зіпсованим чи червивим, може призвести до потрапляння в організм речовин, шкідливих для печінки та нирок. Також існує ризик, що в такій ситуації після вживання їстівного гриба з’являться симптоми, характерні для отруєння, зокрема болі в животі, нудота блювота та діарея.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати