Під час тихого полювання варто звертати увагу на конкретні ознаки

У лісі білі гриби трапляються не на кожній ділянці, тому під час тихого полювання варто звертати увагу на конкретні ознаки. ТСН розповідає, як за 5 ознаками можна знайти місце, де ростуть білі гриби.

Шукайте дуби, буки, берези або сосни

Перше, на що варто звертати увагу – дерева. Білий гриб утворює особливий симбіоз із корінням дерев, тому найчастіше його знаходять поблизу дубів, буків, беріз, сосен та інших хвойних порід.

Однак білий гриб може з’явитися не біля самого стовбура. Його грибниця взаємодіє з корінням, яке може простягатися доволі далеко від дерева. Тому слід уважно оглядати всю ділянку навколо.

Ліс не надто густий і темний

Білі гриби особливо часто ростуть там, де є достатньо відкритого простору: на узліссях, галявинах, біля лісових доріг і на освітлених ділянках під деревами. Тому не обов’язково пробиратися в саму гущавину лісу. Іноді краще обійти край галявини або ділянки, де дерева ростуть не надто щільно.

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На землі є шар опалого листя

Якщо під ногами є м’який шар листя, хвої, дрібних гілочок і перегною, слід придивитися до землі уважніше. Лісова підстилка створює природне середовище для грибів, а сам білий гриб росте безпосередньо на ґрунті під деревами.

А великі гриби нерідко ховаються під листям, тому досвідчені грибники оглядають землю не тільки на відкритих місцях, а й обережно розсувають лісову підстилку.

Кілька днів тому пройшов дощ

Волога після теплого періоду – одна з головних ознак, на які варто звернути увагу. Після дощів білі гриби можуть з’являтися особливо активно, а кілька наступних днів часто вважають найкращим часом для їх пошуку.

Тому після рясних опадів не варто одразу йти в ліс наступного ранку. Краще перевірити перспективні місця через кілька днів.

Знайшли білий гриб – уважно огляньте територію навколо

Якщо ви побачили один білий гриб, не поспішайте йти далі. Огляньте кілька метрів навколо, особливо під сусідніми деревами.

Білий гриб може рости групами або з’являтися поблизу інших грибів у сприятливому для цього місці.