Навіть їстівний гриб може бути небезпечним, якщо увібрав із ґрунту шкідливі речовини

Під час тихого полювання важливо звертати увагу не лише на вигляд і тип гриба, а й на місце, де він росте. Навіть їстівний гриб може бути небезпечним, якщо накопичив із ґрунту шкідливі речовини. Pysznosci розповідає, де не варто збирати гриби.

Чому місце збору грибів має значення?

Гриби діють подібно до губки: вони поглинають із ґрунту та навколишнього середовища не лише воду й поживні речовини, а й забруднення. Позбутися їх за допомогою ретельного миття, очищення чи тривалого варіння неможливо. Тому під час збирання грибів важливо звертати увагу не лише на їхній вид, а й на місце, де вони ростуть.

Де не можна збирати гриби?

Жвава дорога

Гриби часто ростуть на узліссях, у канавах і поблизу лісових доріг. Важливо враховувати, наскільки інтенсивний там рух транспорту. Якщо автомобілі проїжджають майже безперервно, такі гриби краще не збирати.

Гриби, що ростуть біля жвавих доріг, можуть накопичувати з ґрунту шкідливі речовини. Разове вживання не обов’язково матиме помітні наслідки, однак за регулярного споживання потенційна шкода може проявитися у віддаленій перспективі.

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Звалища, полігони та околиці залізничних колій

Навіть якщо ліс виглядає чистим і безпечним, гриби можуть накопичувати з ґрунту шкідливі речовини. Краще не ризикувати, особливо якщо окремі екземпляри ростуть на військових полігонах або на територіях, які раніше були сильно забруднені.

Де найкраще збирати гриби?

Не обов’язково заходити далеко вглиб лісу. Достатньо відійти від доріг, залізничних колій і забудови та шукати гриби в тихішій і чистішій частині лісу, якомога далі від сміття та інтенсивного руху.