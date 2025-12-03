Завдяки відсутності морозів та снігу наприкінці листопада та на початку грудня грибний сезон в лісах Львівщини все ще триває. Така погода – ідеальна для так званого устричного гриба» Розповідаємо, що це таке, де його шукати та як споживати.

Ви точно знайомі

«Устричний гриб» – це одна з назв гливи звичайної. Також гливу іноді називають плеврот – від назви родини, до якої належить цей гриб.

На Львівщині та в інших областях заходу України гливою можуть також називати рядівку сіру чи фіолетову, проте це неправильно, адже ці два види грибів не мають між собою нічого спільного, хіба що обидва – їстівні.

Як виглядає глива

Гливи ростуть одразу цілими купками, іноді навіть здається, що вони зрослися. Їхні шапинки можуть розростатися від трьох до 25 см в діаметрі. У дорослої гливи шапинка лійко- чи вухоподібна з прямим або завернутим донизу чи догори краєм. Суміжні шапинки утворюють тісні віялоподібні зростки. Поверхня шапинки гладка, матова, спочатку голубувато-сіра, темно-сіра, пізніше – білувата, жовтувата, попеляста, в зрілих грибів – бурувата, бруднувата.

Пластинки у гливи нечасті або середньої густоти, набігають на ніжку, спочатку – білі, пізніше – сіруваті, в зрілості – жовто-бурі.

Ніжка гливи коротка – всього 1-3 см, а може бути й зовсім відсутня візуально. Вона викривлена, циліндрична, за кольором – світла. Важливо, що ніжку гливи в їжу не вживають через її твердість.

М'якуш гливи спочатку щільна, м’ясиста, пізніше – тверда, навіть гумова. Саме тому для приготування смачних страв слід вибирати молоді гливи.

Гливи ростуть на мертвій або ослабленій деревині великими групами (фото з сайту Світ грибів України)

Коли і де росте глива

Гливу можна знайти практично скрізь, де є мертві чи ослаблені дерева: це деревний гриб, тобто росте він на деревах. Скрізь – це в листяних і змішаних лісах, в посадках, садах, парках і навіть на подвір’ях будинків. Найчастіше гливу можна знайти на горіхах, тополях, рідше – на осиках, грабах, вербах. Зазвичай «устричний гриб» поширюється масово.

Окрім того, глива – це популярний промисловий гриб. Тобто цей вид вирощують штучно і знайти його завжди можна в супермаркеті, хоч це і не цікаво справжнім грибникам.

Глива росте з початку жовтня і приблизно до середини грудня – це залежить від погоди. Допоки немає морозів і снігу, в лісі можна цілком натрапити на гливи. Синоптики прогнозують відносно теплу (як для грудня) погоду щонайменше до кінця тижня – 7 грудня, тож у вихідні цілком можна вполювати кілька сімейств глиб у найближчому лісі.

Цікаво, що глива також однією з перших з’являється навесні – одразу після того, як зійде сніг.

Як готувати гливи

Глива звичайна – це їстівний гриб четвертої категорії з хорошими харчовими властивостями. Найчастіше гливи смажать на кшталт відбивних, проте є безліч рецептів їх приготування.

Нагадаємо, для приготування варто обирати молоді гливи і лише їхні шапинки. Перед приготуванням гриби варто відварити приблизно 10 хвилин. Після цього гливи можна смажити чи тушкувати. Також молоді гливи маринують і засолюють.

Із глив можна приготувати:

салат;

відбивні;

грибний паштет;

котлети тощо.

Також ці гриби можна просто посмажити з картоплею чи додати в грибний суп.

Додамо, що, окрім гливи звичайної, в Україні ростуть й інші види глив, деякі з яких – неїстівні. Проте отруйних серед них немає – вони просто тверді, жорсткі й несмачні.

