Перед смаженням гливи радять не відварювати, але якщо ви хочете це зробити, то вистачить 3-5 хвилин

Гливи – популярні їстівні гриби з приємним смаком. Вони не ростуть із землі та не накопичують бруд, як інші гриби, тому ретельно мити та чистити їх немає потреби. Shuba розповідає, як підготувати гливи до приготування та правильно це зробити.

Як підготувати гливи до відварювання?

Спочатку ретельно промийте гриби під холодною водою та змийте сміття. Робити це треба обережно, щоб не зламати гливи.

Після потрібно відрізати гриби ножем від нижньої твердої частини ніжок, там де вони зростаються разом. Ця груба частина не використовується в стравах, але її можна висушити й перемолоти в блендері на грибний порошок. Ця приправа може додати насиченого смаку грибним стравам.

У глив здебільшого великі капелюшки, тому перед приготуванням їх треба нарізати соломкою або кубиками. Усе залежить від того, як ви готуватимете гриби.

Скільки відварювати гливи?

Існує декілька варіантів, як варити гливи:

Налийте воду в каструлю, підсоліть її. Вам потрібні такі пропорції: 1 ст. л. солі на 1 л води. Тепер треба довести воду до кипіння і відварювати гливи 15 хвилин після закипання. Кришку залиште з напіввідкритою кришкою. Коли гливи варяться, то виділяють сік. Він перетворюється на піну, знімайте її шумівкою. Однак якщо місце, де росли гриби, сумнівне для вас, тоді варіть гриби в такий спосіб: залийте окропом, доведіть воду до закипання та одразу вилийте. Потім варіть ще 15 хвилин після закипання в новій воді.

Перед смаженням гливи радять не відварювати, але якщо ви хочете це зробити, то вистачить 3-5 хвилин.