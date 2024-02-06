Чим і кому корисні печериці
Поради лікаря-дієтолога + рецепти
Лісові гриби не всі відважуються включати у свій раціон, побоюючись, що серед них можуть бути і отруйні. А ось печериці (шампіньйони) споживає значна кількість людей, страх відпадає, бо їх спеціально вирощують у штучних умовах і продають у супермаркетах, магазинах, на ринках. Страви з них не лише дуже смачні, апетитні, поживні, а й корисні. У них високий вміст антиоксидантів, вітамінів групи В, С, D, мікроелементів тощо. Їх споживання позитивно впливає на організм. І мають вони низьку калорійність – 22 ккал у 100 г.
Лікарка-дієтологиня Наталія Ячмінська каже, що печериці можуть вживати практично усі здорові люди.
«Печериці багаті амінокислотами, які необхідні для повноцінного функціонування організму. У них вітамінів групи В більше, ніж у свіжих овочах. Крім того, у них є вітаміни D, РР, а також залізо, цинк, йод, калій, селен, фосфор тощо. За вмістом фосфору печериці можуть посперечатися навіть з рибою», – каже дієтологиня.
Поживна цінність печериць
В одній чашці печериць (приблизно 96 г) міститься:
- вода – 89 г
- вуглеводи – 3 г
- білок – 1 г
- клітковина – 1 г
- селен – 16 % денної норми
- фосфор – 12 % денної норми
- фолієва кислота – 4 % денної норми
- магній –9 г
- кальцій – 3 г
Чим корисні печериці
1. Володіють протипухлинною активністю. Звісно, вони не лікують рак. Та високий вміст у них антиоксидантів, селену та вітаміну С допомагають запобігти пошкодженню клітин, яке може прискорити старіння та збільшити ризик розвитку серцевих захворювань і деяких видів раку. Полісахариди, якими багаті ці гриби, також мають сильний протираковий ефект.
2. Знижують рівень цукру в крові. Шампіньйони добре впливають на хворих з цукровим діабетом, адже вони зовсім не мають цукру і жирів й ефективно знижують рівень цукру в крові. Гриби багаті залізом, дефіцит якого часто фіксують у діабетиків, і мають низький глікемічний індекс.
3. Захищають організм від інфекцій. Одним із специфічних типів полісахаридів, які містять печериці, є бета-глюкан. Він змушує імунну систему активувати макрофаги та природні клітини-кілери, які захищають організм від інфекцій, шкідливих організмів і хвороб.
4. Зберігають шкіру, нігті і волосся здоровими. Вітаміни групи В, якими багаті ці гриби, допомагають зберегти шкіру, нігті і волосся здоровими, а також зміцнюють нервову систему, усувають головний біль і втому. У них є і такий мікроелемент, як залізо, який допомагає засвоюватися вітамінам групи В.
5. Поліпшують перестальтику кишківника. Печериці багаті на грибну клітковину, що практично не всмоктується травним трактом – у товстому кишківнику вона діє подібно до губки, що вбирає все погане і шкідливе і виводить з організму. Вживання печериць покращує перистальтику кишківника. До того ж їхня клітковина служить джерелом харчування для «хороших» кишкових бактерій (зокрема, біфідобактерій, лактобактерій).
6. Багаті білком і є ідеальним продуктом для схуднення. Високий вміст білка робить ці гриби чудовим джерелом поживних речовин і може бути корисним для тих, хто дотримується дієти з обмеженням м'яса, а низький вміст калорій робить печериці ідеальним продуктом для тих, хто стежить за фігурою.
Кому не рекомендують їсти печериці?
Печериці, незважаючи на свої корисні властивості, не рекомендують їсти людям з алергією на гриби. Також варто бути пильними при включенні їх в раціон вагітним жінкам і тим, у кого є проблеми з шлунково-кишковим трактом.
Що приготувати з печериць
Рецептів страв, до складу яких входять печериці, є безліч. Їх запікають, маринують, тушкують, смажать, додають до салатів, соусів, супів, випічки тощо. Для господинь вони є знахідкою ще й тому, що готуються швидко і легко. Нині ділимося з вами трьома рецептами смачних і корисних страв.
Фаршировані печериці з куркою і сиром
Від них будуть в захопленні рідні і залюбки смакуватимуть гості.
Інгредієнти:
- печериці (великі) – 12 шт.;
- куряче філе (відварене) – 100 г;
- твердий сир – 100 г;
- цибуля – 1 шт.;
- сметана або майонез – 2 ст. л;
- олія – 2 ст. л;
- сіль, перець за смаком
Спосіб приготування:
цибулю нарізаємо кубиками і злегка обсмажуємо на олії. Від печериць відділаємо ніжки, нарізаємо їх кубиками, додаємо до цибулі, і тушкуємо, помішуючи, 5-7 хв. Солимо, перчимо і відставляємо. В окрему миску дрібно нарізаємо курку, тремо сир, додаємо до них засмажку, сметану чи майонез і ретельно перемішуємо. Шапочки печериць злегка солимо і начиняємо їх приготованою начинкою. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку і запікаємо 15-20 хв. За 2-3 хвилини до завершення кладемо на шапочки дрібно потертий сир. І смакуємо!
***
Вершково-грибний суп
Він смачний і легкий у приготуванні, тож його можуть готувати як і господині зі стажем, які економлять час, так і ті, хто лише починає куховарити.
Інгредієнти:
- печериці – 350 г;
- картопля – 200 г;
- морква – 1 шт;
- цибуля – 1шт.;
- сир плавлений – 200 г;
- вершки – 50 мл;
- локшина — 50 г ;
- сіль, перець, зелень за смаком.
Спосіб приготування:
печериці миємо, чистимо і нарізаємо невеликими шматочками. Картоплю чистимо і нарізаємо кубиками, моркву тремо на грубій терці. На сковорідку наливаємо оливкову олію, висипаємо цибулю, гриби і моркву, додаємо спеції і тушкуємо під кришкою 15-20 хв. Порізану картоплю відварюємо у підсоленій воді і додаємо до неї тушковані гриби з овочами. Як тільки все разом почало кипіти, кидаємо локшину, через 5-7 хв. – нарізаний плавлений сир і вливаємо вершки. Все разом ще варимо на невеликому вогні 10 хв. І суп готовий. При подачі додаємо в тарілку з супом дрібно порізану зелень.
***
Мариновані печериці
Вони виходять смачніші за магазинні і на їх приготування іде зовсім мало часу.
Інгредієнти:
- печериці – 500 г;
- вода – 100 мл;
- часник – 3 зубчики;
- соняшникова олія – 50 мл;
- столовий оцет – 2 ст. л;
- чорний перець горошком – 10 шт;
- цукор – 1 ч. л;
- лавровий лист – 2 шт.;
- сіль – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Печериці для маринування слід вибирати маленькі. Якщо попалися трохи більші, то їх можна розрізати на половинки або четвертинки. У каструлю вливаємо воду, оцет, додаємо сіль, цукор, лавровий лист, перець горошком, порізаний часник та соняшникову олію і ставимо на вогонь, щоб сіль і цурок розчинилися, а спеції віддали аромат. У цей маринад кладемо печериці і варимо на маленькому вогні 15 хв. Охолоджуємо і їх вже через кілька годин можна їсти. Та чим довше вони стоять, тим смачніші і ароматніші. Зберігати їх слід у банках в холодильнику.
*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.