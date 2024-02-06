Страви з печериць і смачні, і корисні

Лісові гриби не всі відважуються включати у свій раціон, побоюючись, що серед них можуть бути і отруйні. А ось печериці (шампіньйони) споживає значна кількість людей, страх відпадає, бо їх спеціально вирощують у штучних умовах і продають у супермаркетах, магазинах, на ринках. Страви з них не лише дуже смачні, апетитні, поживні, а й корисні. У них високий вміст антиоксидантів, вітамінів групи В, С, D, мікроелементів тощо. Їх споживання позитивно впливає на організм. І мають вони низьку калорійність – 22 ккал у 100 г.

Лікарка-дієтологиня Наталія Ячмінська каже, що печериці можуть вживати практично усі здорові люди.

«Печериці багаті амінокислотами, які необхідні для повноцінного функціонування організму. У них вітамінів групи В більше, ніж у свіжих овочах. Крім того, у них є вітаміни D, РР, а також залізо, цинк, йод, калій, селен, фосфор тощо. За вмістом фосфору печериці можуть посперечатися навіть з рибою», – каже дієтологиня.

Поживна цінність печериць

В одній чашці печериць (приблизно 96 г) міститься:

вода – 89 г

вуглеводи – 3 г

білок – 1 г

клітковина – 1 г

селен – 16 % денної норми

фосфор – 12 % денної норми

фолієва кислота – 4 % денної норми

магній –9 г

кальцій – 3 г

Чим корисні печериці

1. Володіють протипухлинною активністю. Звісно, вони не лікують рак. Та високий вміст у них антиоксидантів, селену та вітаміну С допомагають запобігти пошкодженню клітин, яке може прискорити старіння та збільшити ризик розвитку серцевих захворювань і деяких видів раку. Полісахариди, якими багаті ці гриби, також мають сильний протираковий ефект.

2. Знижують рівень цукру в крові. Шампіньйони добре впливають на хворих з цукровим діабетом, адже вони зовсім не мають цукру і жирів й ефективно знижують рівень цукру в крові. Гриби багаті залізом, дефіцит якого часто фіксують у діабетиків, і мають низький глікемічний індекс.

3. Захищають організм від інфекцій. Одним із специфічних типів полісахаридів, які містять печериці, є бета-глюкан. Він змушує імунну систему активувати макрофаги та природні клітини-кілери, які захищають організм від інфекцій, шкідливих організмів і хвороб.

4. Зберігають шкіру, нігті і волосся здоровими. Вітаміни групи В, якими багаті ці гриби, допомагають зберегти шкіру, нігті і волосся здоровими, а також зміцнюють нервову систему, усувають головний біль і втому. У них є і такий мікроелемент, як залізо, який допомагає засвоюватися вітамінам групи В.

5. Поліпшують перестальтику кишківника. Печериці багаті на грибну клітковину, що практично не всмоктується травним трактом – у товстому кишківнику вона діє подібно до губки, що вбирає все погане і шкідливе і виводить з організму. Вживання печериць покращує перистальтику кишківника. До того ж їхня клітковина служить джерелом харчування для «хороших» кишкових бактерій (зокрема, біфідобактерій, лактобактерій).

6. Багаті білком і є ідеальним продуктом для схуднення. Високий вміст білка робить ці гриби чудовим джерелом поживних речовин і може бути корисним для тих, хто дотримується дієти з обмеженням м'яса, а низький вміст калорій робить печериці ідеальним продуктом для тих, хто стежить за фігурою.

Кому не рекомендують їсти печериці?

Печериці, незважаючи на свої корисні властивості, не рекомендують їсти людям з алергією на гриби. Також варто бути пильними при включенні їх в раціон вагітним жінкам і тим, у кого є проблеми з шлунково-кишковим трактом.

Що приготувати з печериць

Рецептів страв, до складу яких входять печериці, є безліч. Їх запікають, маринують, тушкують, смажать, додають до салатів, соусів, супів, випічки тощо. Для господинь вони є знахідкою ще й тому, що готуються швидко і легко. Нині ділимося з вами трьома рецептами смачних і корисних страв.

Фаршировані печериці з куркою і сиром

Від них будуть в захопленні рідні і залюбки смакуватимуть гості.

Інгредієнти:

печериці (великі) – 12 шт.;

куряче філе (відварене) – 100 г;

твердий сир – 100 г;

цибуля – 1 шт.;

сметана або майонез – 2 ст. л;

олія – 2 ст. л;

сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

цибулю нарізаємо кубиками і злегка обсмажуємо на олії. Від печериць відділаємо ніжки, нарізаємо їх кубиками, додаємо до цибулі, і тушкуємо, помішуючи, 5-7 хв. Солимо, перчимо і відставляємо. В окрему миску дрібно нарізаємо курку, тремо сир, додаємо до них засмажку, сметану чи майонез і ретельно перемішуємо. Шапочки печериць злегка солимо і начиняємо їх приготованою начинкою. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку і запікаємо 15-20 хв. За 2-3 хвилини до завершення кладемо на шапочки дрібно потертий сир. І смакуємо!

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Вершково-грибний суп

Він смачний і легкий у приготуванні, тож його можуть готувати як і господині зі стажем, які економлять час, так і ті, хто лише починає куховарити.

Інгредієнти:

печериці – 350 г;

картопля – 200 г;

морква – 1 шт;

цибуля – 1шт.;

сир плавлений – 200 г;

вершки – 50 мл;

локшина — 50 г ;

сіль, перець, зелень за смаком.

Спосіб приготування:

печериці миємо, чистимо і нарізаємо невеликими шматочками. Картоплю чистимо і нарізаємо кубиками, моркву тремо на грубій терці. На сковорідку наливаємо оливкову олію, висипаємо цибулю, гриби і моркву, додаємо спеції і тушкуємо під кришкою 15-20 хв. Порізану картоплю відварюємо у підсоленій воді і додаємо до неї тушковані гриби з овочами. Як тільки все разом почало кипіти, кидаємо локшину, через 5-7 хв. – нарізаний плавлений сир і вливаємо вершки. Все разом ще варимо на невеликому вогні 10 хв. І суп готовий. При подачі додаємо в тарілку з супом дрібно порізану зелень.

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Мариновані печериці

Вони виходять смачніші за магазинні і на їх приготування іде зовсім мало часу.

Інгредієнти:

печериці – 500 г;

вода – 100 мл;

часник – 3 зубчики;

соняшникова олія – 50 мл;

столовий оцет – 2 ст. л;

чорний перець горошком – 10 шт;

цукор – 1 ч. л;

лавровий лист – 2 шт.;

сіль – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Печериці для маринування слід вибирати маленькі. Якщо попалися трохи більші, то їх можна розрізати на половинки або четвертинки. У каструлю вливаємо воду, оцет, додаємо сіль, цукор, лавровий лист, перець горошком, порізаний часник та соняшникову олію і ставимо на вогонь, щоб сіль і цурок розчинилися, а спеції віддали аромат. У цей маринад кладемо печериці і варимо на маленькому вогні 15 хв. Охолоджуємо і їх вже через кілька годин можна їсти. Та чим довше вони стоять, тим смачніші і ароматніші. Зберігати їх слід у банках в холодильнику.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.