Ківі варто їсти щодня

У холодну пору року часто хочеться чогось смачного, поживного і корисного, бо організму постійно потрібні вітаміни, мікроелементи, а свіжих овочів і фруктів на нашому столі не так вже й багато. Ось тут доречно буде додати до раціону ківі, яке багате на вітаміни С, А, Е, інші корисні речовини. У ньому багато як розчинної, так і нерозчинної клітковини, яка є чудовим джерелом харчових волокон, корисних для здорового травлення, регуляції рівня цукру в крові, відчуття ситості тощо.

Лікарка-дієтологиня Ванда Леванюк каже , що ця ягода (хоч у нас прийнято вважати ківі фруктом) містить значно більше вітаміну С, ніж, скажімо, апельсин.

«Одне ківі містить 85,1 г вітаміну С, а апельсин – 53,2 г, а сорт «золотистий ківі» містить стільки вітаміну С, скільки два апельсини. Ця ягода також багата на інші корисні речовини: фолієву кислоту, калій, мідь, залізо, магній, кальцій, фосфор тощо», – каже Ванда Леванюк.

Одне-два ківі корисно їсти щодня, можна зранку, поєднуючи зі стравами, в яких багато білка, скажімо, з кисломолочним сиром, йогуртом. Ця ягода смакує і в інший час доби, її можна використовувати як перекус або додавати до фруктових салатів. Нарізати ківі треба в останній момент, оскільки вони містять ферменти, які діють як розм‘якшувач іжі. Ківі як прикорм дітям радять давати після року, зняти шкірку та порізати слайсами.

Корисні властивості ківі

1. Ківі має низький глікемічний індекс. Це означає, що вуглеводи засвоюються організмом повільніше, тому цю ягоду можна включати у раціон діабетикам.

2. Високий вміст клітковини. Ківі є чудовим джерелом харчових волокон, які корисні для здорового травлення, регуляції цукру в крові, відчуття ситості після їжі тощо.

3. Містить антиоксиданти. Вітамін Е та каротиноїди допомагають нейтралізувати шкідливі вільні радикали в організмі та зменшити окислювальний стрес, що допомагає запобігти багатьом захворюванням.

4. Багаті калієм. Ківі містить значну кількість калію, який корисний для підтримки здорового артеріального тиску та роботи серця.

5. Сприяє травленню. Містить фермент актинідин, який допомагає перетравлювати білки.

6. Робить шкіру пружною і еластичною. Завдяки високому вмісту вітаміну С, ківі корисне для здоров‘я шкіри. Цей вітамін відіграє вирішальну роль у виробленні колагену, який підтримує шкіру пружною та еластичною, а також допомагає боротися зі старінням шкіри та сприяє здоровій та сяючій шкірі.

7. Допомагає схуднути. Містить багато клітковини і завдяки цьому допомагає схуднути та контролювати вагу. Це здоровий перекус, у 100 г ківі – 43 ккал.

8.Містить корисні для очей антиоксиданти. Це лютеїн і зеаксантин. Ці сполуки зменшують ризик вікових захворювань очей, таких як дегенерація жовтої плями і сприяють збереженню хорошого зору.

9. Ківі корисні для вагітних. Під час вагітності вживання ківі запобігає нічним м’язовим судомам, поліпшує мікроциркуляцію в ногах. Високий вміст фолієвої кислоти запобігає виникненню дефектів нервової системи у дітей.

Як вибрати стигле і солодке ківі

Дієтологиня радить при виборі ківі, злегка стиснути плід. Стиглі та солодкі плоди м‘яко піддаються тиску. А ось надто м‘яких, зморщених і тих, що мають вологі плями, брати не варто. Якщо ви купили надто тверде ківі, не біда. Покладіть їх у паперовий пакет з яблуками чи бананами і вони швидко дозріють.

Дерево ківі дуже стійке до паразитів, тож плоди, які продаються, зазвичай, не містять пестицидів та інших подібних речовин.

Кому з ківі слід бути обережним

У людей, схильним до алергії, ківі може викликати свербіж в роті, набряк язика, губ, горла, висипання, біль у животі та в рідкісних випадках сильні алергічні реакції.

Ківі містить помірну кількість оксалатів, які можуть сприяти утворенню каменів у нирках. Людям з сечокам‘яною хворобою рекомендують обмежити споживання ківі.

Через високий вміст кислоти, ківі може викликати подразнення слизової оболонки рота, шлунка, печію.

Які страви приготувати з ківі

Ківі можна їсти окремо, як перекус, або додавати його до салатів, йогуртів, соусів, смузі, готувати з нього варення, желе, пироги тощо. Нині пропонуємо вам три рецепти смачних та корисних страв, до складу яких входить ківі. Від них у захваті будуть і діти, і дорослі.

Салат з ківі і тунця

Інгредієнти:

зелений салат – пучок

соєвий соус (або бальзамічний оцет) – 1-2 ст.л

авокадо – 1 шт

пармезан – 25 г

тунець консервований в оліі – 1 банка (80 г )

ківі – 1 шт

горіхи – 1 ст.л (на ваш вибір)

Спосіб приготування:

Салат викласти на блюдо і полити 1ст. л соєвого суосу чи бальзамічного оцту. Зверху викласти порізане напівкільцями авокадо, натертий сир. Тунець перемішати з олією і викласти наступний шар, а на нього порізане смужками ківі. Посипати горішками та полити 1 ст. л соєвого соусу чи бальзамічного оцту.

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Смузі з ківі

Інгредієнти:

ківі – 2 шт.

яблуко – 1 шт.

банан – 1/2

заморожена полуниця – 100 г

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти скласти у чашу блендера і збити.

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Ківі у шоколаді

Інгредієнти:

ківі – 5 шт.

чорний шоколад – 100 г

вершкрове масло –50 г

молоко – 2-3 ст. л

Спосіб приготування:

Ківі почистіть і наріжте кружечками, товщиною 2-2,5 см. У кожний кусочок вставте паличку від морозива. Шоколад поламайте і розтопіть на водяній бані, додайте масло, молоко і охолодіть до кімнатної температури. Кожний шматочок ківі занурте у шоколад і викладіть на тацю, застелену пергаментним папером. Помістіть її у холодильник на 15-20 хв, щоб шоколад добре застиг, і солодощі готові.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.