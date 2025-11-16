Курятина – один із найуніверсальніших продуктів у щоденному раціоні, адже вона швидко готується, поєднується з безліччю спецій і легко адаптується до будь-якого стилю кухні. У цій добірці зібрано п’ять різних та перевірених рецептів, які допоможуть урізноманітнити меню – від досить легких повсякденних страв до більш вишуканих варіантів для особливих нагод.

Курка з овочами – чудове рішення восени. Овочі та птиця запікаються разом, що дозволяє заощадити час на приготування їжі та ресурси.

Золотиста обсмажена курка, броколі та соус із часнику, анчоусів і лимона створюють яскраву й збалансовану комбінацію смаків. Тертий пармезан додає насиченості та глибини. Подавайте з хрустким часниковим хлібом або грінками – вони не лише додають текстури, а й чудово вбирають соус. Якщо подвоюєте порцію, броколі краще обсмажити окремо від курки, так овоч залишиться яскравим і не перевареним.

Курка з лимоном і картоплею по-грецьки – це класика середземноморської кухні. Вона поєднує в собі простоту приготування та насичений аромат, створюючи справжній смак домашнього затишку. Завдяки мінімальній кількості інгредієнтів ця страва виходить неймовірно смачною, ситною та завжди доречною, як на сімейну вечерю, так і для частування гостей.

Сатай – це смачна вулична страва з маринованого м'яса, яке готується на шампурах. Вона прийшла до Таїланду та інших країн Південно-Східної Азії з Індонезії. Спершу її готували з яловичини, але в Таїланді зараз найбільш поширеними є варіанти з свинини та курятини. Для приготування курки знадобляться дерев'яні шпажки. Перед початком приготування замочіть бамбукові шпажки у воді на 30 хвилин.

Курка в апельсиновому соусі – незвичне поєднання соковитого м’яса та ароматного соусу з апельсиновою цедрою. Готується вона дуже просто: для соусу потрібні лише апельсини і кілька приправ. Найкраще для страви брати філе зі стегна курки.