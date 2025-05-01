Запечена курка по-грецьки з картоплею і лимоном. Рецепт дня0
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Курка з лимоном і картоплею по-грецьки – це класика середземноморської кухні. Вона поєднує в собі простоту приготування та насичений аромат, створюючи справжній смак домашнього затишку. Завдяки мінімальній кількості інгредієнтів ця страва виходить неймовірно смачною, ситною та завжди доречною, як на сімейну вечерю, так і для частування гостей.
Інгредієнти:
- курка (ціла, нарізана на 8 частин) – 1 шт.;
- картопля (очищена, розрізана вздовж на четвертинки) – 1 кг;
- вода – 60 мл;
для соусу:
- оливкова олія першого віджиму – 100 мл;
- сік лимона – з 2,5 шт.;
- часник (подрібнений) – 4-5 зубчиків;
- діжонська гірчиця – 2 ст. л.;
- орегано – 1 ст. л.;
- сіль – за смаком.
Спосіб приготування:
Розігрійте духовку до 180°C. Викладіть підготовлену картоплю у велику форму для запікання, злегка посоліть і поперчіть її за смаком. Зверху розмістіть шматки курки. Полийте все соусом, рівномірно розподіляючи його по курці та картоплі. У банку, де був соус, додайте 60 мл води, добре струсіть, щоб зібрати залишки, і вилийте рідину по краях форми, ділиться у своєму кулінарному блозі Нome.alexandras.
Курку можна ще трохи поперчити для виразнішого смаку. Накрийте форму пергаментом, а зверху – фольгою або кришкою, та поставте в духовку на 1 годину 20 хвилин. Після цього зніміть накриття й запікайте ще 40-45 хвилин, поки шкірка не стане рум’яною і хрусткою. Під час запікання поливайте курку соком із форми кілька разів, щоб зберегти її соковитість і аромат.