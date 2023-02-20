Цей рецепт прийшов до нас з США, коли Тереза Беллісімо, власниця невеликого бару в містечку Баффало, придумала смажити курячі крильця у фритюрі та подавати їх у гострому соусі. Але класичний рецепт дуже калорійний. Тож пропонуємо замінити фритюр духовкою, щоб вийшло трохи кориснішим. Ідеально пасує до цього запечена селера, що дозволить хоча б зробити вигляд здорового харчування. Рецепт тут.



Інгредієнти:

курячі крильця 1,5 кг

Для маринаду:

часник 2-3 зубчики

паприка 0,5 ч.л.

суміш мелених перців 0,5 ч.л.

олія 2 с.л.

сіль за смаком

Для соусу Buffalo:

чорний мелений перець за смаком

масло 100 гр

томатна паста 2 ст.л.

соус чилі 2 ст.л.

коричневий цукор 2 ст.л.

Крильця подають гарячим з стблами селери, морквою та соусом на основі сиру з блакитною пліснявою (фото Texas Мonthly.)

Крильця почистити, добре промити та обсушити паперовими рушниками. Розрізати на 3 частини по суглобу, кінчики відкласти (можна залишити для бульйону). Інші частини крилець перекласти у велику миску. Посолити та поперчити, додати паприку. Пропустіть через прес часник. Додати олію. Все добре перемішуємо, щоб все м'ясо рівномірно вкрилося маринадом.

Викласти крильця на деко, змащене олією. Деко можна додатково застелити пергаментом або фольгою. Випікати в духовці при 200° 30-40 хвилин.

Як тільки крила підрум'яняться, робимо соус Баффало. Для цього потрібно розтопити вершкове масло. Додати до масла коричневий цукор (не знімаючи з маленького вогню). Мішати, поки цукор повністю не розчиниться. Додати в соус томатну пасту або хороший кетчуп, перемішати. Додати соус чилі (варто додавати його не весь одразу, а маленькими порція і щоразу коштувати, щоб не було надто гостро). Додати трохи чорного меленого перцю, перемішати. Пропустити через прес часник. Додати до соусу, не кип'ятити.

Витягнути крила з духовки. Покласти в соус, перемішати та дати постояти 5 хвилин.