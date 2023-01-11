Смачний гарнір, ідеальний для риби та м'яса. Трохи нагадує картоплю фрі, проте він набагато корисніший. Він може бути і самостійною стравою, його можна подати з соусом.

Інгредієнти:

корінь селери 700 гр. (один великий або кілька менших)

мелений коріандр ½ ч.л.

паприка ½ ч.л.

часниковий у порошку ½ ч.л.

діжонська гірчиця 1 ч.л.

перець чорний мелений ½ ч.л.

сіль за смаком

оливкова олія 3 ст.л.

Селеру можна подати з кетчупом чи майонезом або зробити свій смачний соус (фото Cuisine AZ)

Селеру потрібно помити, почистити та нарізати соломкою. Додати до порізаної селери всі спеції, гірчицю, сіль та олію, перемішати.

Викласти рівномірним шаром на лист, змащений олією або застелений папером для випікання. Запікати 20-30 хвилин у до 200-220° духовці. Кожні 10 хвилин приготування варто перемішати селеру лопаткою.

Подавати як гарнір або з соусом. Їх рецепти можна знайти тут або тут.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»