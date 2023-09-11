Завдяки овочам куряче філе виходить соковитим, а томатний соус додає страві пікантності.



Інгредієнти (на 4 порцій)

філе куряче 2 шт.

баклажани 1 великий

моцарелла 100 г

оливкова олія 2 ст. ложки

базилік свіжий -2-3 гілочки (за бажанням)

сіль, чорний перець за смаком

Для томатного соусу:

помідори 500 г

цибуля 1 шт.

часник 2-3 зубчики

олія оливкова 1 ст. л.

цукор 1 ч. л.

сіль, перець за смаком

Баклажани нарізати пластинами завтовшки 5-7 мм та посолити. Змастити їх з обох боків оливковою олією. На сковороді-гриль обсмажити баклажани (по 1-2 хвилини з кожного боку). Можна зробити це на грилі.

Куряче філе (половинки) злегка відбити, посолити та поперчити. На сковороді-гриль обсмажити куряче філе по 3-4 хвилини з кожного боку (звісно, це теж можна зробити на грилі).



Робимо соус. Для нього можна використовувати свіжі помідори або консервовані у власному соці. Цибулю нарізати кубиками. Розігрійте сковорідку з оливковою олією. Обсмажити цибулю на середньому вогні до прозорості (2-3 хвилини). Помідори обдати окропом та зняти з них шкірку. Нарізати кубиками. У пательню із цибулею видавіть часник. Додати помідори, цукор, сіль та чорний перець за смаком. Тушкувати соус 5-7 хвилин. Подрібнити блендером до однорідності.

Духовку розігріти до 180°. У форму для запікання викласти смажені баклажани. На них – половину томатного соусу. Зверху викласти куряче філе. Полити рештою соусу.

Моцареллу нарізати пластинами та викласти поверх курячих грудок. Запікати у духовці при температурі 180 градусів 15-20 хвилин, до появи гарної скоринки на сирі.

Прикрасити свіжим базиліком (за бажанням).