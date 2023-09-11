Курячі грудки, запечені з баклажанами та сиром. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Завдяки овочам куряче філе виходить соковитим, а томатний соус додає страві пікантності.
Інгредієнти (на 4 порцій)
- філе куряче 2 шт.
- баклажани 1 великий
- моцарелла 100 г
- оливкова олія 2 ст. ложки
- базилік свіжий -2-3 гілочки (за бажанням)
- сіль, чорний перець за смаком
Для томатного соусу:
- помідори 500 г
- цибуля 1 шт.
- часник 2-3 зубчики
- олія оливкова 1 ст. л.
- цукор 1 ч. л.
- сіль, перець за смаком
Баклажани нарізати пластинами завтовшки 5-7 мм та посолити. Змастити їх з обох боків оливковою олією. На сковороді-гриль обсмажити баклажани (по 1-2 хвилини з кожного боку). Можна зробити це на грилі.
Куряче філе (половинки) злегка відбити, посолити та поперчити. На сковороді-гриль обсмажити куряче філе по 3-4 хвилини з кожного боку (звісно, це теж можна зробити на грилі).
Робимо соус. Для нього можна використовувати свіжі помідори або консервовані у власному соці. Цибулю нарізати кубиками. Розігрійте сковорідку з оливковою олією. Обсмажити цибулю на середньому вогні до прозорості (2-3 хвилини). Помідори обдати окропом та зняти з них шкірку. Нарізати кубиками. У пательню із цибулею видавіть часник. Додати помідори, цукор, сіль та чорний перець за смаком. Тушкувати соус 5-7 хвилин. Подрібнити блендером до однорідності.
Духовку розігріти до 180°. У форму для запікання викласти смажені баклажани. На них – половину томатного соусу. Зверху викласти куряче філе. Полити рештою соусу.
Моцареллу нарізати пластинами та викласти поверх курячих грудок. Запікати у духовці при температурі 180 градусів 15-20 хвилин, до появи гарної скоринки на сирі.
Прикрасити свіжим базиліком (за бажанням).