В час свіжих осінніх грибів можна приготувати хрумкі зрази з ніжною грибною начинкою. Рецепт від «Домашні кухарі».

Інгредієнти

Картопля 1 кг Гриби 400 г Цибуля 1 шт. Яйце 1 шт. Борошно 2 ст. л. Сіль і перець за смаком Рослинна олія для смаження

Спосіб приготування:

Крок 1 Налийте воду в каструлю й доведіть її до кипіння. Почистьте картоплю, помийте її та наріжте. Покладіть картоплю в киплячу підсолену воду й варіть до готовності. Потім злийте воду й розімніть картоплю на пюре.

Крок 2 Поки вариться картопля, підготуйте начинку: почистьте та подрібніть цибулю й гриби.

Крок 3 Викладіть цибулю на сковороду й обсмажте її до легкого золотистого кольору. Додайте гриби, посоліть, поперчіть і смажте на середньому вогні до готовності.

Крок 4 Перед формуванням зразів дайте начинці та пюре повністю охолонути, так буде зручніше працювати. Присипте робочу поверхню борошном, викладіть трохи пюре та сформуйте з нього коржик. У центр покладіть ложку грибної начинки.

Крок 5 Обережно згорніть коржик і сформуйте котлетку.