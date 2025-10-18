Зрази з грибами. Рецепт дня0
До теми
В час свіжих осінніх грибів можна приготувати хрумкі зрази з ніжною грибною начинкою. Рецепт від «Домашні кухарі».
Інгредієнти
|Картопля
|1 кг
|Гриби
|400 г
|Цибуля
|1 шт.
|Яйце
|1 шт.
|Борошно
|2 ст. л.
|Сіль і перець
|за смаком
|Рослинна олія
|для смаження
Спосіб приготування:
Крок 1
Налийте воду в каструлю й доведіть її до кипіння. Почистьте картоплю, помийте її та наріжте. Покладіть картоплю в киплячу підсолену воду й варіть до готовності. Потім злийте воду й розімніть картоплю на пюре.
Крок 2
Поки вариться картопля, підготуйте начинку: почистьте та подрібніть цибулю й гриби.
Крок 3
Викладіть цибулю на сковороду й обсмажте її до легкого золотистого кольору. Додайте гриби, посоліть, поперчіть і смажте на середньому вогні до готовності.
Крок 4
Перед формуванням зразів дайте начинці та пюре повністю охолонути, так буде зручніше працювати. Присипте робочу поверхню борошном, викладіть трохи пюре та сформуйте з нього коржик. У центр покладіть ложку грибної начинки.
Крок 5
Обережно згорніть коржик і сформуйте котлетку.
Крок 6
Готові зрази викладіть на сковороду з розігрітим олією й обсмажте з обох боків до рум’яної скоринки.