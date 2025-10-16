Пиріг із запеченим сиром брі поєднує ніжний, вершковий розплавлений сир і різноманіття осінніх овочів: запечений батат, обсмажені гриби, ароматна брюссельська капуста та кислувата червона цибуля. Усе це загортається в покупне листкове тісто, завдяки чому приготування стає дуже швидким та легким. Рецепт від New York Times Cooking.

Інгредієнти Оливкова олія (екстра вірджин) 90 мл Гриби 280 г Батат 1 шт./500 г Мед 1 ст. л. Брюссельська капуста 450 г Шалот 2 шт. Часник 2 зубчики Розмарин 2 ч. л. Червона цибуля 1 шт. Чебрець (листя, свіже) 1 ч. л. Цукор коричневий 1,5 ст. л. Оцет бальзамічний 1 ст. л. Вода 60 мл Борошно пшеничне (для присипання) за потреби Листкове тісто 2 листи Яйце 1 шт. Сир брі або камамбер 1 шт.

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігріти духовку до 220°C.

Крок 2 У великій сковороді розігріти частину олії. Обсмажити нарізані гриби до рум’яного кольору та м’якості. Приправити сіллю й перцем. Перекласти в миску, додати соєвий соус і перемішати.

Крок 3 Нарізаний кубиками батат змішати з олією та медом, посолити, поперчити й запекти у формі, вистеленій фольгою, до м’якості. Остудити.

Крок 4 У сковороді обсмажити нарізану брюссельську капусту, шалот, часник і розмарин. Приправити. Готувати до м’якості й легкої карамелізації. Додати до грибів і батату. Перемішати.

Крок 5 У чистій сковороді обсмажити червону цибулю з чебрецем до карамелізації. Додати цукор, оцет і воду. Тушкувати до стану джему. Остудити.

Крок 6 На присипаній борошном поверхні розкачати один лист тіста в коло діаметром 25 см. Інший – до 30 см. Менше коло викласти на деко з пергаментом.

Крок 7 На центр меншого кола викласти половину овочевої начинки, залишаючи вільні краї. По центру покласти сир, зверху – карамелізовану цибулю. Обкласти рештою овочів.