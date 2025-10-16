Пиріг із запеченим брі та карамелізованими овочами. Рецепт дня0
Пиріг із запеченим сиром брі поєднує ніжний, вершковий розплавлений сир і різноманіття осінніх овочів: запечений батат, обсмажені гриби, ароматна брюссельська капуста та кислувата червона цибуля. Усе це загортається в покупне листкове тісто, завдяки чому приготування стає дуже швидким та легким. Рецепт від New York Times Cooking.
Інгредієнти
|Оливкова олія (екстра вірджин)
|90 мл
|Гриби
|280 г
|Батат
|1 шт./500 г
|Мед
|1 ст. л.
|Брюссельська капуста
|450 г
|Шалот
|2 шт.
|Часник
|2 зубчики
|Розмарин
|2 ч. л.
|Червона цибуля
|1 шт.
|Чебрець (листя, свіже)
|1 ч. л.
|Цукор коричневий
|1,5 ст. л.
|Оцет бальзамічний
|1 ст. л.
|Вода
|60 мл
|Борошно пшеничне (для присипання)
|за потреби
|Листкове тісто
|2 листи
|Яйце
|1 шт.
|Сир брі або камамбер
|1 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігріти духовку до 220°C.
Крок 2
У великій сковороді розігріти частину олії. Обсмажити нарізані гриби до рум’яного кольору та м’якості. Приправити сіллю й перцем. Перекласти в миску, додати соєвий соус і перемішати.
Крок 3
Нарізаний кубиками батат змішати з олією та медом, посолити, поперчити й запекти у формі, вистеленій фольгою, до м’якості. Остудити.
Крок 4
У сковороді обсмажити нарізану брюссельську капусту, шалот, часник і розмарин. Приправити. Готувати до м’якості й легкої карамелізації. Додати до грибів і батату. Перемішати.
Крок 5
У чистій сковороді обсмажити червону цибулю з чебрецем до карамелізації. Додати цукор, оцет і воду. Тушкувати до стану джему. Остудити.
Крок 6
На присипаній борошном поверхні розкачати один лист тіста в коло діаметром 25 см. Інший – до 30 см. Менше коло викласти на деко з пергаментом.
Крок 7
На центр меншого кола викласти половину овочевої начинки, залишаючи вільні краї. По центру покласти сир, зверху – карамелізовану цибулю. Обкласти рештою овочів.
Крок 8
Краї нижнього тіста змастити збитим яйцем. Накрити більшим колом тіста, видалити повітря, ретельно заліпити краї. За бажанням обрізати або прикрасити верх.
Крок 9
Верх змастити яйцем. Випікати до золотистого кольору 40-45 хвилин.
Крок 10
Дати пирогу охолонути щонайменше 30 хвилин перед нарізанням, щоб зберегти форму.