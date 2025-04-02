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Простий відкритий пиріг зі шпинатом. Рецепт дня0
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Дуже простий рецепт відкритого пирога, з яким дасть собі раду кожен. Виходить надзвичайно смачно, а свіжий шпинат додасть йому весняного настрою. Проте за бажанням можна використати і заморожений.
Інгредієнти:
- тісто листкове бездрожжеве 1 лист (1/2 пачки);
- шпинат 2-3 пучки (або 400 г замороженого);
- яйця 2 шт.;
- будь-який твердий сир 100 г;
- оливкова олія (для начинки) 3 ст. л.;
- сіль за смаком;
- молоко 200 мл.
Розморозити та розкачати тісто. Присипати форму борошном, викласти тісто так, щоб вийшли високі краї. Вирівняти, якщо хочете, щоб пиріг вийшов гарним.
У глибокій мисці змішуємо всі інгредієнти (крім сиру): шпинат (якщо використовуєте заморожений, то потрібно попередньо його розморозити), яйця, молоко, оливкову олія. Все добре перемішати та посолити.
Вилити начинку на тісто та посипати натертим сиром. Запікати у розігрітій до 175° 40-50 хв.
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