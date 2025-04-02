Дуже простий рецепт відкритого пирога, з яким дасть собі раду кожен. Виходить надзвичайно смачно, а свіжий шпинат додасть йому весняного настрою. Проте за бажанням можна використати і заморожений.

Інгредієнти:

тісто листкове бездрожжеве 1 лист (1/2 пачки);

шпинат 2-3 пучки (або 400 г замороженого);

яйця 2 шт.;

будь-який твердий сир 100 г;

оливкова олія (для начинки) 3 ст. л.;

сіль за смаком;

молоко 200 мл.

Розморозити та розкачати тісто. Присипати форму борошном, викласти тісто так, щоб вийшли високі краї. Вирівняти, якщо хочете, щоб пиріг вийшов гарним.

У глибокій мисці змішуємо всі інгредієнти (крім сиру): шпинат (якщо використовуєте заморожений, то потрібно попередньо його розморозити), яйця, молоко, оливкову олія. Все добре перемішати та посолити.

Вилити начинку на тісто та посипати натертим сиром. Запікати у розігрітій до 175° 40-50 хв.