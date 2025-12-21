Хоча багато з нас звикли просто розчиняти порошок у гарячій воді або молоці, але правильний підхід до приготування робить какао значно насиченішим та ароматнішим

Домашнє какао – це не просто теплий навій, а справжня солодка насолода, яку так приємно пити в холодний день. Хоча багато з нас звикли просто розчиняти порошок у гарячій воді або молоці, але правильний підхід до приготування робить какао значно насиченішим та ароматнішим. УНІАН розповідає, як приготувати смачне домашнє какао.

Основні інгредієнти для смачного какао

Насамперед для приготування напою потрібен якісний какао-порошок, який не містить у своєму складі цукор або інші добавки. Також для найкращого смаку краще використовувати молоко, адже воно зробить напій ніжнішим. Якщо вам подобається солодке какао, не забудьте додати до нього цукор або підсолоджувач.

Як приготувати какао?

Спочатку потрібно взяти літр молока та налити в каструльку, після чого поставити на плиту грітися. Перед додаванням какао-порошку, його потрібно просіяти через сито. Використовуйте всього 2 столові ложки просіяного какао-порошку та 3 столові ложки цукру.

Коли молоко трохи нагріється, у суміш з какао та цукру потрібно додати трохи теплого молока та добре перемішати. Такий спосіб гарантує вам однорідну консистенцію без грудочок. Після цього влийте цю суміш до молока та доведіть напій до кипіння, зніміть з плити та розлийте по чашках.