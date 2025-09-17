У якісного какао повинен бути насичений коричневий колір

Щоб какао справді вас радувало – важливо знати, на що саме звертати увагу. «24 канал» розповідає про основні критерії, які допоможуть відрізнити справді якісний продукт від штучного чи підробленого.

Як вибрати якісне какао?

Спочатку потрібно звернути увагу на цілісність пакування. Пакет або коробка повинні бути неушкодженими. А інформація про продукт має бути написана чітко.

Також потрібно звернути увагу на жирність – вона повинна складати від 12 до 20%. Якщо показник буде нижчим, то у ваших руках кондитерський какао-порошок. Також важливо, щоб у складі не було какаовела – меленого лушпиння бобів.

У якісного какао має бути насичений коричневий колір, помел повинен бути дрібним, також має бути присутній запах класичного шоколаду.

У складі якісного какао немає ароматизаторів, барвників, підсилювачів смаку, стабілізаторів, ГМО та домішок.