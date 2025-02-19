Натуральне чи підробка: як перевірити якість какао-порошку
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В українських магазинах можна натрапити не лише на якісне какао, а й на підробку. Низькоякісний фальсифікат значно поступається оригіналу, а також псує смак напоїв та випічки. УНІАН розповідає, як розпізнати підроблене какао ще до покупки та після приготування.
Як визначити справжнє какао
Ось кілька ключових ознак, за якими можна відрізнити якісний продукт від підробки:
Упаковка. Фальсифікат можна визначити ще до покупки. У підробки відрізняється упаковка – вас мають насторожити бліді кольори, розмитий і нечіткий шрифт, відсутність терміну придатності. Такі ознаки помітні, якщо порівнювати з оригінальною упаковкою.
Ціна. Надто низька вартість – привід насторожитися. Справжнє какао не може коштувати у два і більше разів дешевше за інші бренди.
Колір. Справжній какао-порошок має глибокий та насичений відтінок, тоді як підробка має блідий колір.
Текстура. Якісний какао однорідний і без грудочок. Якщо розтерти його між пальців, то залишається жирна пляма.
Якість страв. Якщо заварити справжній какао, то він буде насиченим і ароматним, з гіркуватістю. Також оригінальний порошок залишає осад, а підробка повністю розчиняється. Випічка зі справжнім продуктом буде пишною і темною, а з фальшивим – світлою.