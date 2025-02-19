Фальсифікат можна визначити ще до покупки

В українських магазинах можна натрапити не лише на якісне какао, а й на підробку. Низькоякісний фальсифікат значно поступається оригіналу, а також псує смак напоїв та випічки. УНІАН розповідає, як розпізнати підроблене какао ще до покупки та після приготування.

Як визначити справжнє какао

Ось кілька ключових ознак, за якими можна відрізнити якісний продукт від підробки: