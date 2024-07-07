Всесвітній день шоколаду відзначається щороку 7 липня, хоча в деяких джерелах ця дата вказана як 12 квітня. Якою б не була точна дата, одне можна сказати точно: споживання шоколаду – це завжди свято. 7 липня має символічне значення, оскільки вважається, що саме в цей день у 1550 році шоколад вперше був завезений до Європи. З цієї нагоди ZAXID.NET пропонує добірку простих рецептів з шоколаду, які можна приготувати вдома.

Для того, аби перейти на сторінку рецепту, клікніть на назву страви.

Шоколадний кекс з черешнею або вишнею

Цей чудовий кекс варто приготувати хоча б тому, що зараз сезон вишень. Шоколад дуже добре поєднується із вишнями та черешнями, а отже рехультат сподобається всім.

Дуже шоколадний брауні

Cмак брауні визначає шоколад, він має мати високий вміст какао, не менше 70% (фото ZAXID.NET)

Пізнаємо американську кухню. Звісно, вона не така багата та популярна, як французька чи італійська. Але і там є геніальні винаходи. І один із найнайкращих – брауні. Печеться легко, смакує ідеально. Не варто плутати брауні з шоколадним кексом чи бісквітом. Він має бути вологим всередині. Тож ми не будемо додавати до тіста жодних розпушувачів. Брауні – той прекрасний десерт, де чим менше стараєшся, тим краще, адже тривали збивання яєць може призвести до його непотрібної «бісквітизації».

Шоколадні цукерки «Трюфель»

Це не просто цукерки. Це вишуканий десерт. А ще для того, аби його зробити, не потрібна електроенергія.

Знайоме з дитинства тістечко «Картопля»

Тістечко з печива вимагає мінімум зусиль (фото Shutterstock)

Тістечко «Картопля» – це швидкий десерт, який у деяких варіаціях навіть не потребує випічки. Хоча, якщо говорити про зовсім класику, то справжня «картопля» зсередини має бути світлою, бо готується з бісквіту та вершкового крему – а це трохи марудно. У будь-якому варіанті тістечко посипається какао.

Шоколадний кекс із цілими грушами

У розрізі кекс виглядає дуже ефектно (фото ZAXID.NET)

Надзвичайно смачний та ефектний у подачі кекс. Поки ще є груші цього сезону, варто спробувати.

Шоколадно-ванільний пиріг без борошна

Чи можна приготувати шоколадний пиріг без борошна? Запросто. Наш рецепт здивує своєю простотою і результатом.

Шоколадна «ковбаса» з печивом та горіхами

Мабуть, для багатьох стане несподіванкою, що батьківщиною шоколадної «ковбаси» є Шотландія. Саме там місцеві кондитери ще наприкінці XIX ст. вперше приготували цей десерт.

Печиво Піфії з «Матриці»

Чудова альтернатива попкорну (фото Shutterstock)

Із цього суперхіта кіношники всього світу щосили запозичають дивні трюки, а ми запозичимо хрумке печиво від Піфії.

Домашнє шоколадне морозиво

Морозиво – не просто десерт, а справжнє холодне задоволення, яке ви з легкістю зможете приготувати вдома самостійно. Пропонуємо рецепт з книги «Найсмачніші страви з душею», Олени Богданової.

Кава по-туринськи Bicerin з шоколадом та вершками

Туринська кава чудово пасує Львову (фото Guida Torino)

Цей напій родом з Турина, там і зараз існує туристична принада, кав'ярня Bicerin. Готується така кава з 18 століття, а широку популярність напій отримав завдяки Александру Дюма в середині 19 століття.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»