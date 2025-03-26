Шоколадні млинці швидко готуються і можуть бути наповнені різноманітними начинками: від ванільного крему до свіжих фруктів чи нутели. Ви можете адаптувати рецепт під власні вподобання, змінюючи інгредієнти, щоб створити саме той смак, який вам до вподоби.

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 150 г;

150 г; молоко – 250 мл;

250 мл; яйця курячі – 3 шт.;

3 шт.; масло вершкове 73% – 50 г;

50 г; какао-порошок – 30 г;

30 г; цукор – 2 ст. л.;

2 ст. л.; сіль – 1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

Для приготування шоколадних млинців спершу розтопіть вершкове масло і дайте йому охолонути. У мисці збийте яйця з молоком до однорідної консистенції. Потім просійте борошно і какао, додайте цукор, сіль і влийте охолоне масло. Добре перемішайте, щоб не було грудочок, і залиште тісто в холодильнику на пів години, пише Shuba.

Перед смаженням змастіть сковороду невеликою кількістю масла. Налийте тісто і розподіліть його по поверхні сковороди. Обсмажуйте млинці з кожного боку по 30 секунд, потім перевертайте їх за допомогою лопатки. Готові млинці складіть один на одного, щоб вони залишалися теплими та м'якими.