Шоколадні млинці з какао. Рецепт дня0
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Шоколадні млинці швидко готуються і можуть бути наповнені різноманітними начинками: від ванільного крему до свіжих фруктів чи нутели. Ви можете адаптувати рецепт під власні вподобання, змінюючи інгредієнти, щоб створити саме той смак, який вам до вподоби.
Інгредієнти:
- 150 г;
- 250 мл;
- 3 шт.;
- 50 г;
- 30 г;
- 2 ст. л.;
- 1/4 ч. л.
Спосіб приготування:
Для приготування шоколадних млинців спершу розтопіть вершкове масло і дайте йому охолонути. У мисці збийте яйця з молоком до однорідної консистенції. Потім просійте борошно і какао, додайте цукор, сіль і влийте охолоне масло. Добре перемішайте, щоб не було грудочок, і залиште тісто в холодильнику на пів години, пише Shuba.
Перед смаженням змастіть сковороду невеликою кількістю масла. Налийте тісто і розподіліть його по поверхні сковороди. Обсмажуйте млинці з кожного боку по 30 секунд, потім перевертайте їх за допомогою лопатки. Готові млинці складіть один на одного, щоб вони залишалися теплими та м'якими.