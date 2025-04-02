Шоколадний наліт буває двох видів: жировий або цукровий

Немає нічого кращого, ніж шматочок шоколаду після важкого дня. Але іноді, відкриваючи плитку, можна побачити на ній білий наліт, що викликає сумніви: а чи безпечно такий шоколад вживати? Shuba розповідає, що це за наліт на шоколаді та чи безпечний він.

Що таке білий наліт на шоколаді?

Шоколадний наліт буває двох видів: жировий або цукровий. Жировий наліт трохи нагадує «поверхню Місяця». Шоколад може виглядати крейдяним, зі світлішими коричневими та сірими смугами. Цукровий зазвичай виглядає як білі плями та часто розповсюджується по всій плитці. Хоча відрізнити їх не завжди так легко.

Цвітіння жиру та цукру може відбуватися одночасно, та два ці явища викликані різними факторами.

Чому шоколад «цвіте»?

Причини появи нальоту:

Жировий наліт зазвичай утворюється під час виготовлення або зберігання шоколаду. У разі належного темперування шоколад стає блискучим та м’яким, проте якщо шоколад перегріти, кристали жиру розтануть і перекристалізуються у нестабільну форму. Саме через це виникають «жирові смуги» на поверхні шоколаду. Найбільш вразливим до такого впливу є темний шоколад. Цукровий наліт виникає, коли шоколад контактує з вологою. Цукор поглинає рідину, розчиняється, а потім перетворюється на більші кристали, які знову осідають на поверхні шоколаду. Прямий контакт з водою або швидкі зміни навколишнього середовища, такі як переміщення продукту з холодної температури до високої, можуть спричинити конденсацію плитки, що також призводить до цукрового цвітіння.

Чи можна їсти шоколад з білим нальотом?

Наявність шоколадного цвітіння на плитці може відштовхнути вас, але його цілком безпечно їсти. Але смак та текстура такого шоколаду може змінитись. Шоколад із жирним нальотом може бути дуже схожим на какао-масло. За текстурою він дещо восковий або розсипчастий у порівнянні з нормальним шоколадом. Плитка, вкрита цукровим нальотом, створить своєрідне «зернисте» відчуття у роті.