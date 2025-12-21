Якщо кріп, петрушка або листя салату зав’яли та втратили вологу, їх ще можна врятувати

Іноді трапляється так, що відкривши холодильник, замість свіжої зелені, ви бачите лише зів’ялу петрушку та листя салату. Проте, не варто засмучуватися, адже їх ще можна реанімувати. ТСН розповідає, як повернути свіжість зів’ялій зелені.

Як повернути свіжість зів'ялій зелені та салату?

Якщо кріп, петрушка або листя салату зав’яли та втратили вологу, їх ще можна врятувати. Для цього потрібно приготувати спеціальний розчин: у пів літра холодної води додається одна чайна ложка звичайного картопляного крохмалю. І важливо дуже ретельно розмішати суміш, щоб не залишилося грудочок.

У цю воду потрібно занурити зелень на 10–15 хвилин. Після цієї процедури продукти обов’язково слід промити під проточною водою. Хоча вони не стануть ідеальними, як щойно з грядки, проте матимуть вигляд значно свіжіший.

Але якщо часу обмаль, ви можете просто збризнути листя сумішшю води та лимонного соку.