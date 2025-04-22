Завдяки цьому трюку зелень може зберігатися кілька місяців

Свіжа зелень, як-от петрушка, кінза чи базилік, додає стравам смаку та аромату, але дуже швидко втрачає свіжість. Express розповідає про простий спосіб, який дозволяє зберегти зелень впродовж кількох тижнів.

Як правильно зберігати зелень?

Експертка в питаннях зберігання продуктів Шантель Міла розповіла про спосіб, який допоможе зберегти зелень свіжою якомога довше.

Для цього вам знадобиться лоток для кубиків льоду та рослинна олія. Ось що зробила експертка:

Для прикладу подрібнила кілька гілочок розмарину. Розклала їх в кожне відділення лотка для кубиків льоду. Потім залила їх оливковою олією та заморозила.

А коли ви захочете їх використати, вам потрібно лише витягнути кубик та розморозити його або залишити на розігрітій сковорідці.

Не обов'язково використовувати оливкову олію – вода спрацює так само добре, стверджують експерти журналу Gardeners World. Оливкова олія лише полегшує процес приготування.

Дуже важливо, щоб трави були повністю покриті водою або оливковою олією перед заморожуванням, оскільки це забезпечить збереження свіжості.

Завдяки цьому трюку зелень може зберігатися кілька місяців – тож це ідеальний варіант, якщо у вас повний холодильник свіжої зелені, і ви знаєте, що не встигнете її перебрати.